Steam 同时在线人数超 4350 万，再创历史新高

IT之家 10 月 12 日消息，SteamDB 数据显示，北京时间 10 月 11 日晚 22:00 左右，Steam 平台同时在线用户峰值达到 43,505,724 人，创下历史新高。同时，Valve 官方 Steam 统计页面同日也显示峰值约为 43,501,449 人。两套数据相差约 4275 人，但均确认平台峰值首次突破 4350 万。

需要注意的是，“同时在线用户”并不等于所有人都在玩游戏。当这一纪录出现时，实际处于游戏中的用户约为 1446 万，其余用户可能正在浏览商店、聊天或使用平台其他功能。

从更长的时间维度看，Steam 的在线人数峰值呈现逐年攀升的态势。2026 年 10 月的峰值为 4350 万，2025 年同期为 4160 万，2024 年为 3810 万，2023 年为 3130 万，2022 年为 3020 万。更早的数据显示，2021 年 10 月峰值为 2650 万，2020 年为 2310 万，2019 年和 2018 年分别为 1680 万和 1630 万。作为对比，2010 年 10 月 Steam 的同时在线玩家峰值仅为 290 万。

今年 10 月，Steam 上线了多款受关注的新内容，包括《龙之信条 2：黑暗觉者》扩展 DLC、《皇牌空战 8 希孚之翼》、《真 · 三国无双 3：完整版复刻版》等。目前尚无法确定某一款游戏是此次纪录的直接推动因素。IT之家注意到，《反恐精英 2》近期同时在线玩家峰值超过 140 万，《Dota 2》超过 100 万，《绝地求生》超过 70 万。

从历年数据看，Steam 的年度在线峰值通常出现在年初的冬季促销期间，但本次纪录出现在 10 月的常规周末，表明平台用户规模正在突破季节性限制。此外，Valve 正在开发的 Steam Frame VR 头显以及 Steam 客户端的 Linux 兼容性改进，可能为平台在线规模带来进一步增长空间。