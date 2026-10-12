网易《极限战场》首曝被指 1:1 复刻《使命召唤：战区》引争议，部分 COD 玩家反而叫好

IT之家 10 月 12 日消息，网易游戏 10 月 9 日公布了新作《极限战场》，将其定位为“自研极限运动战术射击游戏”，计划登陆 Steam 和移动端，目前尚未公布发售日期，但已确认为免费游玩模式。

据 IGN 今日报道，该游戏首曝后迅速引发海外玩家社区讨论，争议焦点在于它与动视《使命召唤：战区》的高度相似性。有玩家将其称为“对《战区》的 1:1 复刻”，相关话题在 YouTube 和 Reddit 上拥有较高讨论度。

玩家指出的相似之处并不局限于玩法框架，枪械的外观、后坐力和动作表现都与《战区》高度接近，UI 布局、音效风格乃至从高处坠落时第一人称视角的模糊效果，都让《战区》玩家感到“似曾相识”。尽管《极限战场》的角色拥有独特能力和道具，仍未能摆脱这种对比。

一条 YouTube 评论将游戏概括为“战区 + 三角洲行动 + 血战突袭”，另一条 Reddit 评论则称“这就是战区 1:1 复刻，太搞笑了”，还有玩家直接表示网易“连 UI 和徽章都照搬了使命召唤”。

IGN 称，这种反应的出现，与《使命召唤：战区》自身近况有关。自 2019 年《现代战争》重启版引入《战区》以来已过去六年，这款大逃杀衍生作品的人气起伏不定，许多老玩家仍将首发版本和初代地图“佛丹斯克”视为巅峰时期。动视曾尝试让佛丹斯克回归以回应怀旧情绪，但效果有限。

正因如此，部分《使命召唤》玩家对《极限战场》的出现持欢迎态度。有 X 用户称：“如果《极限战场》真的有好的服务器、身法，而且听取社区意见……COD 可能终于要开始重新努力了。”另一位玩家则表示“够接近了，欢迎回来，初代战区”，并承认网易这款游戏“说实话看起来更好”。

网易在 FPS 游戏领域面临抄袭指控并非首次。2022 年 12 月，拳头游戏在英国、德国、巴西和新加坡对网易提起诉讼，指控其 5v5 战术射击游戏《天启行动》（IT之家注：该游戏最终于 2023 年 4 月停服）抄袭《无畏契约》。此外，网易 2024 年推出的《漫威争锋》虽然也曾被拿来与《守望先锋》比较，但凭借自身玩法取得了商业上的成功，一定程度上缓和了外界对其“模仿”策略的批评。

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