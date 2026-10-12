我国万吨级深远海工程综合勘测船完成技术研发，5000 米级深水钻探装备方案成形

IT之家 10 月 12 日消息，据科技日报，由中交公路规划设计院牵头研发的中交集团特大研发项目“基于北斗的深远海智能综合勘测系统研发及应用（二期）”第一阶段研究成果已顺利通过专家组评审。这标志着我国万吨级深远海工程综合勘测船已完成技术研发，为下一阶段的建造打下坚实基础。

该项目联合中交集团内外优势力量，组建了“院士 + 大师 + 专业科研人员”的科研团队，历经两年攻关，取得了一批自主可控的创新成果。

在此期间，研究团队自主研发了大通径多工艺取芯顶驱、补偿行程 ±3 米、荷载 150 吨的游车式主被动复合升沉补偿系统及全甲板自动化作业系统等，形成了 5000 米级深水钻探成套装备方案。

在测控与探测技术方面，团队建立了深远海工程测量基础测控测绘新技术方法，构建了北斗高精度时空基准与测控测绘体系。同时，研发了井下式静力触探与孔底静压取样一体化技术，形成适用水深 1500 米、贯入力 100 千牛的装备方案。

此外，团队还形成了基于母船和有人艇 / 无人艇的深远海高效物探方法组合、装备配置及集成布置方案，以及深远海工程水文气象调查装备配置、选型及集成布置方案，并开发了一体化融合与分级预警管理平台。

在船舶建造方案层面，项目形成了基于“功能、美学、人因”设计理念的万吨级“中交龙”综合勘测船建造方案。据澎湃新闻报道，该项目共形成硬件装备 2 项、技术方案 31 项、软件著作权 14 件、高质量论文 22 篇，申报发明专利 39 件，技术水平总体达到国际先进水平、部分达到国际领先水平，有效解决了深远海钻探、测绘、原位测试、物探、水文气象等关键技术难题。

IT之家查询获悉，该项目测试了核心装备原理模型与自主软件算法，探索了万吨级综合勘测船设计建造与投建营模式。

该项目的研发正是中交集团贯彻交通强国、海洋强国战略、践行“向海洋进军”的重要行动。相关成果的评审通过，将为我国海洋工程勘测、资源勘探、科学考察三位一体重器的建造提供科学依据和工程实施基础。