尼康 Z 120-300mm F2.8 镜头谍照曝光：内置 1.4 倍增距镜，最快 10 月底发布

IT之家 10 月 12 日消息，尼康新款长焦镜头 Z 120-300mm f/2.8 TC VR S 现身 F1 新加坡赛事现场。

如图所示，有摄影爱好者在社交平台分享了现场照片，一名法新社泰籍女摄影记者在新加坡 F1 赛事期间使用了这支尚未发布的镜头。

IT之家注意到，这并非该镜头首次在顶级体育赛事中被拍到，此前它已在法网赛场和 2026 年北美世界杯期间投入实地测试。

尼康于 2026 年 5 月 7 日通过官方新闻稿正式宣布正在开发 NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S，将其定位为 Z 卡口 S-Line 系列高端长焦变焦镜头，兼容全画幅 / FX 格式无反相机。

该镜头覆盖 120-300mm 焦距范围，内置 1.4 倍增距镜，可一键将焦段扩展至 168-420mm，光圈相应变为 f/4。镜头搭载 VR 光学防抖，可与 Z9、Z8 等旗舰机身协同工作。

从外观尺寸来看，该镜头直径约 112mm、长度约 200mm，相比现役 Z 400mm f/2.8 TC VR S（直径约 156mm、长度约 352mm）更为紧凑便携。

关于发布时间，Nikon Rumors 此前报道称，该镜头预计将于 10 月底正式发布，随后尼康 Z70 相机有望在 11 月推出，但 Z70 的发布时间也可能推迟。报道还指出，这颗镜头的首批产能预计十分有限，提货周期可能相对漫长，部分零售店已提前开启预订。

价格方面目前尚无官方信息。据 Nikon Rumors 消息，该镜头定价传闻将高于当前的尼克尔 Z 400mm f/2.8 TC VR S（国行售价 99,999 元）。另有传闻称其售价约 8,000 美元（IT之家注：现汇率约合 53,655 元人民币），但该消息未获证实，最终价格需以尼康官方公布为准。

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