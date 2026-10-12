优派推出 VX27G58-2K-9 显示器：27 英寸 2K 240Hz，到手价 929 元

IT之家 10 月 12 日消息，优派上周推出了一款 2K 高刷显示器，型号为 VX27G58-2K-9 显示器，现已开售，预售 899 元，正式开售后已经涨到 929 元，不过晒单返 50 元 E 卡。

该显示器采用常规三边窄边框设计，配备操作便捷的五向摇杆，搭配五边形金属超薄底座，稳固且不占桌面空间。

核心配置方面，VX27G58-2K-9 搭载 27 英寸 Fast IPS 面板，表面带有抗眩光、3H、25% 雾度涂层，色深为 10bit（8bit+FRC），可视角度为 178 度（水平和垂直），分辨率为 2560×1440，原生 / OC 刷新率为 200/240Hz，响应时间（GtG）为 1ms，典型对比度为 1000:1，典型亮度为 400 尼特。

IT之家从商品页面获悉，其色域覆盖率为 94% DCI-P3、92% AdobeRGB 和 100% sRGB，色准 ΔE＜2（逐台校色），并提供 6 轴颜色 / 饱和度调节功能。

据优派官网信息，该显示器还支持 HDR 高动态范围、硬件低蓝光、DC 调光无频闪，兼容 AMD FreeSync 和 NVIDIA G-Sync，可消除画面撕裂卡顿。

接口配置方面，VX27G58-2K-9 配备两个 HDMI 2.1 接口（最高支持 2K@200Hz）、一个 DisplayPort 1.4 接口、一个 USB-A 接口（仅供升级）以及一个 3.5mm 音频插孔，附送一条 1.5 米长的 DisplayPort 1.4 线材，采用外置电源设计。其配备的支架支持-5° 至 20° 前后俯仰，另外还支持 100×100mm 壁挂 VESA 支架，方便用户更换支架使用。

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