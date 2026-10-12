捷豹路虎中国 CEO 韩少帅回应“致敬”：被模仿是尊重，担心的是没人模仿

IT之家 10 月 12 日消息，据第一财经，捷豹路虎中国首席执行官韩少帅（Tim Howard）10 月 10 日在路虎卫士“士在八方”车主大会上谈到了他对于友商“致敬”的做法。

关于模仿，我会把它看作一种尊重。所有成功的豪华品牌都会被模仿，我反而担心的是没人模仿我们的那一天。如果没人模仿你，说明你的产品可能不够有吸引力。被模仿，在某种程度上恰恰说明你站在了金字塔尖。

目前，捷豹路虎所在的硬派越野市场正迎来中国品牌的密集入场。目前，这类产品的主流价格段集中在 10 万到 30 万元区间，“致敬路虎”已成为细分赛道中不可避免的话题。

韩少帅表示，路虎卫士是被“致敬”最多的车型品牌之一，但他对此并不担心，“因为你可以复制一个外形，但无法复制一个品牌的灵魂”。

他表示，今年是路虎卫士诞生的第 78 个年头。78 年的历史底蕴、一代代人积累下来的探险经历和共同度过的时光，共同构成了品牌灵魂的一部分，这是任何人都无法在两三年内速成的。在被问到如何面对“卷屏幕、卷科技”的中国市场时，韩少帅给出的答案是“坚持做你自己”。

他强调，在充满挑战的市场环境中，最不能做的就是随波逐流，捷豹路虎绝不忽视科技发展，但必须把自己和周围的喧嚣区隔开来。他还表示，在市场艰难时最不应该做的就是朝令夕改，缺乏连贯性会让品牌自身迷失方向，“越是艰难时期，越要在核心优势上加倍发力”。

今年上半年，揽胜、揽胜运动版和卫士三款核心车型在捷豹路虎中国业务中的占比已提升至 92%，进口车业务的单车平均成交价达到 101.8 万元。但聚焦高端市场的另一面是基盘的收缩，2026/27 财年第二季度（7 月至 9 月），捷豹路虎中国区批售 6100 辆、零售 6300 辆，上年同期分别为 1.137 万辆和 1.0604 万辆。公司将中国零售量的下滑主要归因于 2026 年 6 月奇瑞捷豹路虎合资公司国产车型的停产。

IT之家查询获悉，韩少帅于 2026 年初接任捷豹路虎中国 CEO，此前担任捷豹路虎中国首席财务官（CFO）。他自 2010 年加入捷豹路虎英国总部，2016 年调任中国，2020 年 8 月出任中国区 CFO。接任 CEO 后，韩少帅制定了捷豹路虎中国的五年发展路线：首先明确定位、稳住阵脚，然后通过未来几年推出的新产品实现有机增长，最后在更多细分市场寻求突破。