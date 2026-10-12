HPE 确认英伟达将推出 Rubin PCIe GPU

IT之家 10 月 12 日消息，根据 HPE（慧与）向 The Next Platform 等外媒分享的演示文稿，这家企业确认其 ProLiant DL585a Gen13 服务器支持 NVIDIA（英伟达）的 Rubin PCIe GPU。

▲ 引自：The Next Platform

NVIDIA 的现有 Rubin GPU 属于数据中心级产品，采用 SMX 外形规格，功耗高达 2300W。这一规格的产品显然不可能直接装入 PCIe AIC 中。如果 NVIDIA 使用这个版本的 Rubin，至少需要减半 GPU 规模并大幅降频。

当然，这里提到的 Rubin PCIe GPU 也可能属于 RTX PRO 序列，使用传闻中的 GR202 核心，与下代 GeForce 游戏显卡同源。

ProLiant DL585a Gen13 服务器高度达到 10U，配备 2 颗 AMD EPYC 9006 处理器，支持 8 块双宽扩展卡（或 16 块单宽）扩展卡，提供 16 个 EDSFF E3.S (Thin) 盘位。

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