消息称创维集团内部孵化一款外骨骼产品：主打老年助行场景，不使用创维品牌

IT之家 10 月 12 日消息，据雷峰网 · 鲸犀消息，创维正在孵化一款外骨骼产品，主打老年助行场景。

IT之家注：外骨骼（穿戴式外骨骼机器人系统），是一种穿戴在人体外部、能够将人的智能与机械的物理力量深度融合的机电一体化装备。它通过结构力学、传感器和动力驱动，起到力量增强、身体支撑或运动功能重建的作用。

据悉，外骨骼团队来自创维集团内部孵化，隶属于深圳创维数字技术有限公司创新研究院，但该产品不会使用创维品牌。

该项目目前仍处测试阶段，尚未正式量产发布，在内部已经迭代多版。知情人士透露，创维在一年前就有研发外骨骼的打算。

产品定位上，该外骨骼面向银发群体，帮助其在行走、起立、上下楼梯时缓解下肢负担，而非面向户外登山、工业搬运等场景。