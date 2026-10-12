消息称创维集团内部孵化一款外骨骼产品：主打老年助行场景，不使用创维品牌

IT之家 10 月 12 日消息，据雷峰网 · 鲸犀消息，创维正在孵化一款外骨骼产品，主打老年助行场景。
IT之家注：外骨骼（穿戴式外骨骼机器人系统），是一种穿戴在人体外部、能够将人的智能与机械的物理力量深度融合的机电一体化装备。它通过结构力学、传感器和动力驱动，起到力量增强、身体支撑或运动功能重建的作用。
据悉，外骨骼团队来自创维集团内部孵化，隶属于深圳创维数字技术有限公司创新研究院，但该产品不会使用创维品牌。
该项目目前仍处测试阶段，尚未正式量产发布，在内部已经迭代多版。知情人士透露，创维在一年前就有研发外骨骼的打算。
产品定位上，该外骨骼面向银发群体，帮助其在行走、起立、上下楼梯时缓解下肢负担，而非面向户外登山、工业搬运等场景。
延伸阅读
值得注意的是，创维集团创始人黄宏生曾在 2026 年 3 月的创维集团客户大会暨新品发布会上表示，公司目前没有涉足人形机器人，并认为指望人形机器人陪老人散步、搬东西都不太现实，公司对此比较谨慎。此次外骨骼产品由集团内部孵化、且不使用创维品牌，或与这一谨慎态度有关。
在外骨骼助行这一赛道，国内已有消费级产品落地。2025 年 5 月 1 日，智元研究院在杭州发布国内首款融合 AI 步态预测与力矩自适应技术的消费级外骨骼「踏山 AsExo-TK1000」，官方指导价 9800 元，预定前一百名价格为 8800 元。该产品号称步态预测准确率可达 99.2%，并采用“生长型”算法持续学习，可用于肌力退化老年人的行走辅助等场景。
从应用现状看，外骨骼机器人已在安徽黄山、山东泰山、陕西华山等景区部署，供游客辅助登山；在养老护理领域，部分社区也已开始试点，辅助失能老人实现独立行走。除助老外，该技术还渗透工业、军事、应急救援等场景。
行业层面，据机构预测，2025 年至 2028 年是外骨骼机器人产业的高速增长阶段，预估 3 年年均复合增长率为 47.7%，2028 年全球市场规模将达 58 亿美元；2025 年中国外骨骼机器人市场规模将达到 42 亿元，2023 年至 2028 年年均复合增长率约为 50%。