颠覆常识：显卡装在“错误位置”反而更凉快，RTX 3080 热点温度降低 19°C

IT之家 10 月 12 日消息，据 Tom's Hardware 报道，YouTube 硬件博主 TrashBench 发布了一项关于非传统 PC 布局散热实验的测试结果。

他以一台三风扇版 RTX 3080 显卡、360mm 一体式水冷散热器的标准布局台式机为基准，锁定全机风扇转速，并循环运行 3DMark Time Spy 和 7-Zip 内置基准测试以维持恒定热负载，随后开始尝试移动显卡位置、调整水冷散热器风道方向。

他在实验过程中测试了多种非常规布局，例如将显卡移至机箱底部，或者在侧面垂直安装，并分别尝试了不同的朝向以及角度，同时也针对 CPU 水冷散热器的风扇分别测试了向外排风和向内吸风两种方向。

测试结果显示，当显卡处于某些极端非常规位置时，GPU 热点温度最多下降了 19°C，但代价是 CPU 温度更高。在这一配置下，GPU 散热得到了最大程度的改善，但 CPU 的散热条件反而变差。

在后续优化中，TrashBench 找到了一组兼顾 CPU 和 GPU 的平衡方案。其最终采用的方案是将显卡垂直安装、直接对着机箱侧面进风扇，同时 CPU 一体式水冷散热器保持传统的向外排风配置。在这一布局下，显卡热点温度降低 14°C，CPU 温度同步下降 3.3°C。

IT之家注：GPU 热点温度是芯片上最热传感器的读数，而非平均核心温度，也是触发温度墙降频的关键指标，14°C 的降幅对仅改变布局、未更换散热器的改装而言相当可观。

该实验基于单一平台，并非实验室级别的对照研究。若想复现此类显卡重新定位测试，PCIe 延长线是必需配件，TrashBench 在实验中使用了多种长度的延长线。这一实验表明，机箱风道与硬件布局仍有不小的挖掘空间，但不同机箱结构下的实际效果需用户自行验证。