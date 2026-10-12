零跑 C 系 24 款及部分 26 款车型 OTA 开始陆续推送，新增城市领航辅助等

IT之家 10 月 12 日消息，零跑汽车今日宣布，零跑 C 系 24 款及部分 26 款车型 OTA 开始陆续推送，包含 6 项新增功能、5 项功能优化。
本次 OTA 涉及的车型有 2024 款 C01、C10、C11、C16 及 2026 款 C10 530 舒享版、C16 六座 580 尊享版 / 200 尊享版。
IT之家附本次更新主要内容：
本次 OTA 新增功能
城市领航辅助（具备激光雷达配置车型）：城区 NAP 支持全国城市使用
泊入辅助：窄车位泊车收起外后视镜后，系统自动将全景鸟瞰图切换为两侧后视影像
后排娱乐屏新增儿童空间应用（具备后排娱乐屏配置车型）
车辆长期离线提醒：新增车辆长期离线监测机制。当车辆长期停放时，手机 App 自动推送提醒消息，提示用户及时检查车辆状态，避免馈电。
娱乐应用新增杜比全景声专区：酷狗音乐、QQ 音乐、喜马拉雅新增杜比全景声专区
洗车模式：新增洗车模式状态页面
本次 OTA 优化功能
直进直出功能优化（具备激光雷达配置车型）：直线召唤新增雷达墙显示
哨兵模式性能优化：哨兵模式识别准确率提升，优化视觉算法，有效过滤光影变化、物体晃动等误识别场景
守护模式：设置时长调节上限提至 2 小时
手机 App 充电信息展示优化：优化手机 App 爱车界面展示逻辑。车辆处于充电状态时 App 爱车页面自动展示充电卡片，显示充电进度、剩余时长等信息
后娱乐屏应用适配（具备后排娱乐屏配置车型）：QQ 音乐 App 适配后排娱乐屏