《姜饼人》动画大电影定档 2029 年：庆祝 IP 20 周年，前派拉蒙联席 CEO 公司操刀

IT之家 10 月 12 日消息，韩国游戏公司 Devsisters 今日宣布，已与好莱坞工作室 Big Shot Pictures 达成合作，将基于《姜饼人》（Cookie Run）IP 开发长篇动画电影，目标于 2029 年全球院线上映。

该片将由 Big Shot Pictures 主导制作，Devsisters 参与影片核心创意方向的设定。Big Shot Pictures 由布莱恩 · 罗宾斯（Brian Robbins）创立，他曾担任派拉蒙全球联席 CEO，并执掌过派拉蒙影业与尼克儿童频道。

据 Variety 报道，罗宾斯于 2026 年 1 月离开派拉蒙后创立了 Big Shot Pictures，定位为面向家庭娱乐的动画公司，已与索尼影视娱乐签署院线发行优先合作协议，此前还收购了“Eloise”系列版权，并通过与 Bagdasarian Productions 的合资公司获得了《鼠来宝》25% 的股份。

《姜饼人》起源于 Devsisters 于 2009 年在韩国推出的跑酷游戏《OvenBreak》，灵感来自民间童话《姜饼人》，故事围绕从女巫烤箱中逃出、选择自己命运的饼干角色展开。此后该 IP 逐步拓展为涵盖多款游戏和内容的全球品牌，包括《Cookie Run: Kingdom》《Cookie Run: OvenBreak》《Cookie Run: Crumble》以及集换式卡牌游戏等。

Devsisters 表示，该 IP 目前已覆盖全球 248 个国家和地区，累计用户超过 3 亿。北美是截至去年该 IP 整体营收贡献最高的市场，美国占 2025 年全球周边商品销售额的 65%。《Cookie Run: Kingdom》入选了 YouTube 发布的 2025 年美国趋势话题 Top 10，是榜单中唯一的独立游戏作品。

IT之家注意到，2029 年恰逢该系列 IP 诞生 20 周年，Devsisters 此前已公布开放世界冒险游戏《Cookie Run: New World》将于同年登陆主机、PC 和移动平台，同样为 20 周年纪念企划的一环。