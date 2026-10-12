吉利远程星享 M7E 车型上市：限时 11.39 万元，续航 465km 首搭金砖致远电池

IT之家 10 月 12 日消息，吉利远程旗下纯电商务车星享 M7E 昨日正式上市，官方指导价 12.59 万元，2026 年 12 月 31 日 24 点前下定的用户可享限时专享价 11.39 万元。

星享 M7E 是吉利远程旗下首款搭载金砖致远电池的量产车型，吉利远程同步推出首任车主“电池终身质保”权益，12 月 31 日前下定的首任车主还可享受“三电终身质保”。购车用户还可享保险礼、用车礼、金融礼、增换礼等多重限时权益。

星享 M7E 定位介于货运 Van 与乘用 MPV 之间，车身尺寸为 5000×1820×1985mm，轴距 3205mm；车内采用 2+2+3 经典七座布局，第二排和第三排均为独立座椅，后排座椅间距达 835mm，腿部空间 455mm，全车头部垂直空间均不低于 160mm，车内净高达到 1.4 米。后备箱长度达 1 米，常规容积 1360L，据官方数据可容纳 7 个 24 英寸行李箱，尾箱配备专属挂钩与行李固定点位，全车设有多分区储物格。

内饰方面，星享 M7E 配备 12.3 英寸中控触摸屏和 7 英寸全液晶仪表，搭载吉利同款车机芯片，支持多媒体播放、AI 语音控制、导航、蓝牙电话 / 音乐、手机互联、网络电台等功能，并支持整车 OTA 升级。

其座椅采用高端皮革独立座椅，仰角 38° 贴合腰背曲线，搭配 260mm 宽大头枕和三挡可调功能，全车共配备 4 处座椅扶手。后排配备独立 18W 双充口，支持 USB 和 Type-C 接口，同时配有后排独立空调，全域均衡出风。

智能辅助驾驶方面，新车配备 18 项 ADAS 功能，包括 ACC 全速自适应巡航、ICC 城市 / 高架辅助驾驶、AEB 自动紧急制动、LDWS 车道偏离预警、BSD 盲区监测、DMS 疲劳监测、FCW 前车碰撞预警、RCW 后碰撞预警等，并配备无感进入、无钥匙启动和远程车控功能。

动力与电池是星享 M7E 的核心看点。据 AutoHome 报道，新车搭载前置单电机，最大功率 120kW，相比同系列 V7E 提升 30kW。搭载 66kWh 金砖致远电池，CLTC 综合续航超 465 公里，官方百公里能耗低于 13.8kWh，风阻系数 0.27。

据介绍，金砖致远电池支持 2C 高倍率快充，常温下电量从 20% 充至 80% 约需 18 分钟，充电一刻钟续航增加约 200km，并支持-10℃ 至 40℃ 宽温域大功率充电。

底盘方面，新车采用前麦弗逊独立悬架和后钢板弹簧非独立悬架，配备 DP-EPS 双小齿轮转向和 EHB 电子制动，转弯半径 5.8 米，支持 V2L 对外放电。

金砖致远电池是吉曜通行专为吉利远程打造的首款商用车专属电池，与吉利乘用车金砖电池技术同源，针对商用车高频营运、复杂工况进行了场景化适配，采用无热蔓延设计和 IP68/IPX9K 防水防尘能力。