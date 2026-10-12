万代南梦宫宣布《火影忍者》手游将面向全球发行，腾讯国服 2016 年上线

IT之家 10 月 12 日消息，当地时间 10 月 11 日，万代南梦宫与腾讯在纽约动漫展上联合宣布，由腾讯魔方工作室研发的《火影忍者》手游将推出全球版本，正式面向国际市场发行。

《火影忍者》手游由万代南梦宫正版授权、腾讯魔方工作室研发，最初于 2016 年 5 月 19 日在中国大陆上线，登陆 iOS 和 Android 平台，后于 2025 年 7 月 4 日登陆华为鸿蒙系统。

该游戏以动漫风格的忍术、华丽的奥义大招和快节奏战斗为特色，玩家可收集系列中众多经典忍者角色进行对战。这款游戏此前仅在中国大陆运营，此次全球发行距离游戏首次上线已超过 10 年。

“螺旋丸项目”是万代南梦宫为拓展《火影忍者》IP 全球影响力而推出的多年期企划，路线图覆盖 2027 至 2029 年，包含多项跨媒体内容。

除《火影忍者》手游全球发行外，该企划还包括一部与《忍空》联动的四集限定动画、由原作者岸本齐史创作的新漫画《NARUTO Shadow Rising》，以及一款预计于 2027 年 6 月全球发售的《火影忍者》集换式卡牌游戏。

关于国际服的具体上线时间，腾讯及万代南梦宫官方尚未公布确切日期。更多细节预计将在 2026 年 12 月 19 日至 20 日举办的 Jump Festa 2027 活动上揭晓。

IT之家注意到，腾讯魔方工作室此前已在招聘平台发布“知名 IP 海外项目”相关岗位，涵盖客户端开发、服务器架构、本地化运营等方向，工作地点位于深圳，显示国际服的研发和本地化工作已在推进中。

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