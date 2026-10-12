无问芯穹完成 23 亿元 C 轮融资，单轮及累计融资额均创中国 AI 原生基础设施赛道最高纪录

IT之家 10 月 12 日消息，据证券时报消息，人工智能基础设施（AI Infra）企业无问芯穹已完成 23 亿元的 C 轮融资，其成立以来的累计融资额达 43 亿元，单轮及累计融资额均创下中国 AI 原生基础设施赛道最高纪录。

公开信息显示，无问芯穹成立于 2023 年，是清华大学和上海交通大学两大高校的科技成果转化企业。

IT之家注意到，据彭博社本月引述知情人士消息，无问芯穹最近几个月已以保密形式向港交所递交 IPO 申请，计划募资数亿美元，目标最快于 2027 年上半年挂牌上市。