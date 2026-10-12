腾讯宣布《全境封锁 2》国服 12 月 14 日 11 点停止运营，已停止游戏充值和新用户注册

IT之家 10 月 12 日消息，《全境封锁 2》国服运营团队今日宣布，由于业务发展策略变更，经与开发商友好协商，腾讯将于 2026 年 12 月 14 日 11 点正式停止《全境封锁 2》在中国大陆地区的运营。
2026 年 10 月 12 日 11 点，停止游戏充值和新用户注册；
2026 年 12 月 14 日 11 点，正式停止游戏运营，关闭游戏服务器，关闭游戏官网，用户无法登录游戏；
2026 年 12 月 22 日 11 点，论坛、专属客服关闭。
IT之家注：《全境封锁 2》是一款是育碧上海、育碧 Massive 等多个工作室联合研发的 3A 级开放世界冒险射击游戏，游戏采用第三人称视角。国服由腾讯代理，于 2023 年 11 月正式上线。
官方同时推出了补偿活动，该补偿活动所涉及的礼包 / 点券 / 抽奖同时也将作为对用户游戏账号内未消耗代币（高级点数）及未失效游戏服务（若有）的替换。一旦用户参与补偿活动，即视为对补偿 / 替换方案的认可。若用户未在前述期限内参与补偿活动，则视为自动放弃补偿 / 替换的权利。
2026 年 10 月 12 日 11 点前在《全境封锁 2》进行充值并且在账户里有代币留存的用户，可在补偿活动进行期间进入补偿页面根据自己的账号余额，领取《和平精英》手游、《金铲铲之战》手游、《无畏契约》端游、《穿越火线》端游和《王者荣耀》手游的相关礼包。
领取规则如下：
余额大于 0，小于等于 1000，领取一个价值 10 元的礼包（即 a 档礼包）；
余额大于 1000，小于等于 10000，领取一个价值 100 元的礼包（即 b 档礼包）；
余额大于 10000，小于等于 50000，领取一个价值 500 元的礼包（即 c 档礼包）；
余额大于 50000，领取的礼包个数 = 账户余额除以 50000 后的数字进位取整，即小数点进位 +1；例如，用户账户余额为 60000，则他可以领取的礼包为 2 个（1.2 升级为 2）价值 500 元的礼包
备注 1：游戏内的代币指的是通过付费途径获得，未消耗的【高级点数】。不包含游戏内免费领取的代币。
备注 2：截止 2026 年 10 月 12 日，账户内依然有尚未到期的付费订阅服务（商城特权卡目录下的付费月卡及周卡服务）的，将根据剩余天数 * 购买价格的日单价，按照人民币 / 高级点数 1：100 的比例，合并折算至停运补偿活动的账号余额，用于在停运补偿活动中进行礼包领取。