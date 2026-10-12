腾讯宣布《全境封锁 2》国服 12 月 14 日 11 点停止运营，已停止游戏充值和新用户注册

IT之家 10 月 12 日消息，《全境封锁 2》国服运营团队今日宣布，由于业务发展策略变更，经与开发商友好协商，腾讯将于 2026 年 12 月 14 日 11 点正式停止《全境封锁 2》在中国大陆地区的运营。

2026 年 10 月 12 日 11 点，停止游戏充值和新用户注册；

2026 年 12 月 14 日 11 点，正式停止游戏运营，关闭游戏服务器，关闭游戏官网，用户无法登录游戏；

2026 年 12 月 22 日 11 点，论坛、专属客服关闭。

IT之家注：《全境封锁 2》是一款是育碧上海、育碧 Massive 等多个工作室联合研发的 3A 级开放世界冒险射击游戏，游戏采用第三人称视角。国服由腾讯代理，于 2023 年 11 月正式上线。

官方同时推出了补偿活动，该补偿活动所涉及的礼包 / 点券 / 抽奖同时也将作为对用户游戏账号内未消耗代币（高级点数）及未失效游戏服务（若有）的替换。一旦用户参与补偿活动，即视为对补偿 / 替换方案的认可。若用户未在前述期限内参与补偿活动，则视为自动放弃补偿 / 替换的权利。