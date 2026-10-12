首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

2499 → 698 元：添可 20000Pa 平躺 Stretch Max 洗地机 11.11 直降

2026/10/12 14:05:07 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
评论：

添可平躺 0 缠毛 Stretch Max 洗地机上市售价 2499 元，支持防缠抓毛齿，180° 躺平洗地，40 分钟长续航。

今日天猫旗舰店多重优惠后实付 1242 元，叠加淘金币抵扣后实付仅需 1134.4 元。

下单前咨询客服“返现”再返 440 元，折合仅需 694.4 元闭眼囤好价哦。

共需 2 步

  • 点击下方卡片领券后 → 点击宝贝右上角“→ 点击弹出页面右下角“淘金币点击此宝贝。

  • 淘金币页面进入宝贝后，点击以旧换新 → 更换旧品 → 小家电 → 数据线（不回收）

叠加淘金币 + 以旧换新 + 国补后，实付 1134.4 元：

天猫添可洗地机 Stretch Max 返现 440 元三重补贴 1134.4 元领 71 元券

淘宝平台以旧换新：

支持前置 0 缠毛 + 13cm 超薄躺平 + 20000Pa 畅吸，40min 长续航一次拖净 400m²。

芙万 Stretch Max（今日 1082 元）与 Stretch Plus（国补后日常 1500 元）主要区别：

  • 芙万 Stretch Max 清污水箱容量：1000ml / 800ml；芙万 Stretch Plus 清污水箱容量：800ml / 720ML。

  • 芙万 Stretch Max 3 个模式：节能 / 重污 / 吸水；芙万 Stretch Plus4 个模式：智能 / 吸水 / 除菌 / 强力。

  • 芙万 Stretch Max 无电解水除菌；芙万 Stretch Plus 实时电解水除菌。

官方参数

  • 点击下方卡片领券后 → 点击宝贝右上角“” → 点击弹出页面右下角“淘金币”点击此宝贝。

  • 淘金币页面进入宝贝后，点击以旧换新 → 更换旧品 → 小家电 → 数据线（不回收）

  • 叠加淘金币 + 以旧换新 + 国补后，实付 1134.4 元。

天猫添可洗地机 Stretch Max 返现 440 元三重补贴 1134.4 元领 71 元券

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：洗地机

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知