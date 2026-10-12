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闪迪 NAS 固态硬盘上市，提供 2.5" SATA 与 M.2 PCIe Gen5 版本

2026/10/12 14:30:42 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 12 日消息，Sandisk（闪迪）此前发布的 2 款 SANDISK NAS 系列高耐用高可靠固态硬盘现已上市，提供一系列可选容量规格。

SANDISK NAS 600 SATA SSD 采用 2.5" 7mm 外形规格，提供 500GB~4TB 的一系列容量点。其拥有 225 万小时的平均失效前时间，写入耐久可达 2500TBW。

该产品定价如下：

  • 500GB：2,599 元；

  • 1TB：3,999 元；

  • 2TB：6,999 元；

  • 4TB：12,999 元。

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SANDISK NAS 800 NVMe SSD 采用 M.2 2280 外形规格，容量覆盖 960GB~7.68TB。其支持 PCIe Gen5，顺序读写可达 14.9GB/s 和 13.2GB/s (1.92TB)，随机读写可达 2.3M IOPS 和 2M IOPS (3.84TB)，耐久可达 14 PBW (7.68TB)

该产品定价如下：

  • 960GB：3,999 元；

  • 1.92TB：7,999 元；

  • 3.84TB：13,999 元；

  • 7.68TB：26,999 元。

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关键词：闪迪NAS固态硬盘

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