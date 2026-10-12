上市 11 个月，五菱星光 730 MPV 累计销量突破 7 万辆

IT之家 10 月 12 日消息，五菱官方今日宣布，星光 730 累计销量突破 70000 台，蝉联 11 个月 15 万内 MPV 销量 TOP1。
据IT之家此前报道，该车于 2025 年 11 月 12 日上市，推出四款车型配置，售价 7.30 万元起，置换补贴价 7.10 万元起：
燃油 1.5T 6MT 舒适型：售价 7.30 万元起、置换补贴价 7.10 万元起
燃油 1.5T CVT 精英型：售价 8.38 万元起、置换补贴价 7.98 万元起
插混 125km 豪华型：售价 10.38 万元起、置换补贴价 9.98 万元起
纯电 500km 豪华型：售价 10.98 万元起、置换补贴价 10.58 万元起
该车提供烟霞灰、银霜白、耀石黑、暮山紫车色，车身采用巴斯夫 2K 清漆 + 8 层工艺打造。星光 730 整车长宽高分别为 4910*1850*1770mm，拥有 2910mm 轴距，并采用“2+2+3”座位布局，内部有效车长达到 3331mm，横向宽体设计达到 1500mm，中后排座间距达到 1780mm，实现了 88% 后排空间利用率。
此外，星光 730 还配备了“同级唯一的电动侧滑门”，采用隐藏式轨道设计，门洞高度 1145mm，轻拉电滑门即可自动开闭，亦配备了 B 柱辅助拉手。