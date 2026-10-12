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上市 11 个月，五菱星光 730 MPV 累计销量突破 7 万辆

2026/10/12 14:39:25 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 很宅很怕生不一样的体验 的线索投递！

IT之家 10 月 12 日消息，五菱官方今日宣布，星光 730 累计销量突破 70000 台，蝉联 11 个月 15 万内 MPV 销量 TOP1。

据IT之家此前报道，该车于 2025 年 11 月 12 日上市，推出四款车型配置，售价 7.30 万元起，置换补贴价 7.10 万元起：

  • 燃油 1.5T 6MT 舒适型：售价 7.30 万元起、置换补贴价 7.10 万元起

  • 燃油 1.5T CVT 精英型：售价 8.38 万元起、置换补贴价 7.98 万元起

  • 插混 125km 豪华型：售价 10.38 万元起、置换补贴价 9.98 万元起

  • 纯电 500km 豪华型：售价 10.98 万元起、置换补贴价 10.58 万元起

该车提供烟霞灰、银霜白、耀石黑、暮山紫车色，车身采用巴斯夫 2K 清漆 + 8 层工艺打造。星光 730 整车长宽高分别为 4910*1850*1770mm，拥有 2910mm 轴距，并采用“2+2+3”座位布局，内部有效车长达到 3331mm，横向宽体设计达到 1500mm，中后排座间距达到 1780mm，实现了 88% 后排空间利用率。

此外，星光 730 还配备了“同级唯一的电动侧滑门”，采用隐藏式轨道设计，门洞高度 1145mm，轻拉电滑门即可自动开闭，亦配备了 B 柱辅助拉手。

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关键词：五菱星光 730

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