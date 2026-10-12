联通香港深圳的新皇岗口岸开通：采用“合作查验、一次放行”通关模式，开行多条接驳巴士线路

IT之家 10 月 12 日消息，据港媒 HK01 报道，联通香港深圳的新皇岗口岸于今日（10 月 12 日）早上 6 时 30 分正式启用。香港方面安排 7 条专营巴士线路及 6 条专线小巴线路投入运营，过境旅客可从口岸直达港岛、九龙及新界各区。

相应口岸采用“合作查验、一次放行”模式，两地政府在口岸边界线两侧各自的司法管辖区内并排设置自助及人工查验设施。旅客使用自助通道时，只需排一次队、检查一次证件、核验一次身份，即可通过两地出入境查验区域，一次性完成双方的出入境手续。旅客经新皇岗口岸通关的整体时间预计将从原落马洲／皇岗口岸的约 30 分钟大幅缩短至约 5 分钟。

交通方面，新皇岗口岸开通 7 条专营巴士线路（包括 1 条通宵线路）、6 条专线小巴线路（包括 3 条通宵线路），以及 5 条全天 24 小时运营的短途跨境巴士线路，覆盖港岛、九龙及新界各区。其中，专营巴士线路途经 9 个港铁站及 4 个巴士换乘站，方便旅客换乘铁路或巴士前往各区。运输部门提醒跨境旅客提前规划行程，留意各线路日间及通宵时段的服务时间，选择合适的线路往返新口岸，IT之家随附巴士线路表：

路线分类 路线 终点 途经范围 专营巴士日间路线 九巴 B10 葵翠邨公共运输交汇处 大榄隧道转车站、青衣、葵芳 专营巴士日间路线 九巴 B11 天富巴士总站 新田公共运输交汇处、元朗市中心、天水围 专营巴士日间路线 屿巴 B12 乌溪沙站公共运输交汇处 新田公共运输交汇处、大埔（广福转车站）、科学园、马鞍山 专营巴士日间路线 城巴 B13 小西湾（蓝湾半岛） 新田公共运输交汇处、大榄隧道转车站、西区海底隧道转车站、上环、中环、北角、西湾河、柴湾 专营巴士日间路线 城巴 B14

* 初期每日上午及下午繁忙时间提供服务 启德（世运道） 大榄隧道转车站、启德体育园 专营巴士日间路线 城巴 B15

* 星期六、日及公众假期提供日间服务 青山湾 洪水桥、屯门市中心、屯门站、屯门南 专营巴士通宵路线 九巴 NB73 沙田市中心 新田公共运输交汇处、上水站、大埔（广福转车站）、沙田市中心 专线小巴日间路线 44B 屯门站 良景邨、屯门医院 专线小巴日间路线 78 八乡路（近大榄隧道转车站） 大榄隧道转车站、锦上路站 专线小巴日间路线 44B1 屯门码头 屯门市中心、红桥 专线小巴通宵路线 79S 天水围（俊宏轩） 朗屏站、元朗市中心 专线小巴通宵路线 N44B 屯门码头 屯门市中心、良景邨、屯门医院、屯门站 专线小巴通宵路线 616S 旺角（西洋菜南街） 旺角、九龙塘 短途跨境巴士路线（24 小时运作）

* 个别站点只于指定时段提供服务 旺角 鸦兰街（金都商场对开） 长沙湾、荔枝角 短途跨境巴士路线（24 小时运作）

* 个别站点只于指定时段提供服务 油尖 柯士甸道过境巴士总站 尖沙咀中港城、佐敦 短途跨境巴士路线（24 小时运作）

* 个别站点只于指定时段提供服务 观塘 蓝田站公共运输交汇处 观塘（创纪之城）、九龙湾站、钻石山站 短途跨境巴士路线（24 小时运作）

* 个别站点只于指定时段提供服务 湾仔 会展站公共运输交汇处 湾仔（近修顿中心）、上环 短途跨境巴士路线（24 小时运作）

* 个别站点只于指定时段提供服务 荃湾 荃湾愉景新城公共运输交汇处／荃湾站南丰中心巴士总站（通宵服务） 荃湾市中心、荃湾西站

另参考香港运输署公告，皇岗口岸公共运输交汇处将设有出租车站，供空载的市区及新界出租车接载乘客。网约出租车方面，口岸大楼内设有“预约车队的士乘客候车区”，但该区域仅供已预约的车队出租车接载乘客，普通电召出租车无法前往口岸。此外，由于香港一侧的口岸区域没有设置私家车停车场，非跨境私家车，包括网约车，也无法驶入口岸。

此外，新皇岗口岸启用，也意味着往返新田与皇岗口岸的落马洲 — 皇岗跨境穿梭巴士结束近 30 年的运营历史。皇巴将于 10 月 12 日早上 6 时 15 分开出最后一班北上前往深圳皇岗口岸的班次。预计现场人流较多，必要时皇巴可能提前停止排队上车。未能搭乘该班车前往深圳的乘客，可在新田公共运输交汇处等候九巴 B11 线首班车，前往皇岗口岸。