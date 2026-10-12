唯品会自研 AI 助手“AI 小唯”低调上线，灰度试水商品 AI 对比功能

10 月 12 日下午消息，据知情人士向新浪科技独家透露，唯品会近期上线了自研 AI 助手“AI 小唯”，由唯品会大模型团队开发，支持文字与语音对话，可提供找商品、查活动、问优惠等服务能力。

新浪科技检索招聘平台信息发现，唯品会正在高薪招募大模型核心岗位，包括大模型后训练负责人、LLM 数据合版负责人、大模型 SFT 文本数据负责人等，岗位月薪区间 50K-80K，对应年薪 60 万至 96 万，不断加大大模型团队人才密度和建设速度。

据了解，这批 AI 人才的核心任务，就是拆解“AI 小唯”所需能力维度，覆盖导购意图识别、商品理解、推荐生成、多轮对话等模块；针对每一项模型能力定义数据需求，搭建配套数据集，并持续诊断模型短板，完成迭代优化等。

此外，新浪科技还发现，唯品会正在灰度迭代“AI 商品对比”等功能，产品形态已经历一轮调整。此前，用户搜索运动鞋等品类时，商品详情页会直接弹出 AI 生成的商品 PK 对比模块，自动提炼单品优势、罗列核心参数，方便消费者横向比价。但该前端直显链路近期完成改版，原商品页内嵌的 AI 对比入口已下线。

唯品会官方客服向新浪科技确认，平台确实新增并迭代了这套 AI 商品对比工具。按照最新产品逻辑，用户有两条使用路径：

一是，勾选购物车中商品点击“对比”，即可对所选商品进行对比；

二是，直接点击“对比”按钮进入 AI 小唯，选择想要对比的不同商品，也可体验该功能。

唯品会 2026 年第二季度财报显示，当期净营收 247 亿元，同比下滑 4.3%。唯品会董事长兼首席执行官沈亚曾表示，“平台在商品供给、运营体系等核心环节的变革已落地见效，AI 技术正成为驱动增长与效率升级的关键引擎。”

对于上述信息，新浪科技向唯品会官方进行求证，截至发稿暂无回应。