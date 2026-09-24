腾讯 QClaw 微信远程办公 AI 助手宣布 12 月 24 日停运，即日起停止新用户注册

IT之家 9 月 24 日消息，腾讯 QClaw 微信远程办公 AI 助手今日发布公告称，因业务发展调整，QClaw 将于 2026 年 12 月 24 日 00:00 正式停止运营。

停止运营安排

2026 年 9 月 24 日

自公告之日起，停止新用户注册，停止订阅服务购买与续费（已开通自动续费的用户将自动停止续费扣款，无需手动操作取消）。

停止运营前，已注册用户、已购买订阅服务的用户均仍可正常使用服务；用户账号内的已有积分有效期不因本次停运调整，可在原有效期内继续使用，请留意积分到期时间。

2026 年 12 月 24 日 00:00

QClaw 正式停止运营，除数据备份与迁移功能外，其他功能停止使用。

自公告之日起，如用户账号内存在已购买但尚未使用完毕的有效订阅服务（包括已付费但尚未使用完毕的有效订阅套餐、已付费但尚未使用完毕的有效积分包），且希望提前终止使用，用户可申请退款。

自公告发布之日起至产品停运，用户可通过 QClaw 客户端内置的备份与迁移工具，将配置、记忆、Agent 人格、对话记录等数据备份至本地。2027 年 3 月 24 日 00:00 起，除法律法规规定必须在一定期间内留存的信息外，官方表示将依法删除全部用户数据。

停运前（即日起至 2026 年 12 月 24 日 00:00）：客户端功能均可正常使用，您可随时创建并下载备份；

停运后（2026 年 12 月 24 日 00:00 至 2027 年 3 月 24 日 00:00）：其他功能停止使用，用户仍可登录 QClaw 最新版本客户端，在「设置 → 备份与迁移」中下载备份文件；

自公告发布之日起，用户可通过 QClaw 官网顶部「迁移到 WorkBuddy」入口，将 QClaw 中的数据快速迁移至 WorkBuddy。整体流程分为「网页端授权」与「客户端执行」两步：

迁移方式：

第一步（QClaw 官网）：进入迁移页面 → 登录您的 QClaw 账号 → 登录 / 注册 WorkBuddy 账号完成账号连接授权（仅个人版 WorkBuddy 账号支持授权迁移） → 确认本次要迁移的数据范围 → 获取迁移 Prompt；



第二步（QClaw 客户端）：按页面指引，在 QClaw 客户端内添加 WorkBuddy 一键迁移助手，将上一步获取到的迁移 Prompt 交由该专家执行，即可完成数据迁移。

迁移补贴：完成 WorkBuddy 账号登录与授权、并实际完成有效数据迁移的用户，可获得 WorkBuddy 1000 积分补贴、有效期 1 个月；无论用户此前是否已在使用 WorkBuddy，均可享受；

迁移用户购买奖励（仅限此前未在 WorkBuddy 付费的新用户，若您此前已在 WorkBuddy 购买过会员，则不享受本项奖励）：

首次购买 WorkBuddy 单月会员：标准版赠 500 积分、高级版赠 1,000 积分、旗舰版赠 5,000 积分；首次购买所赠积分无需手动领取，将在您购买成功后 7 个工作日内自动发放至您的 WorkBuddy 账号；



第二次购买起：按 WorkBuddy 刊例价及套餐权益执行，无额外赠送。

授权确认：网页端授权环节需用户确认本次迁移的数据范围，官方仅在用户授权的范围内迁移数据。

IT之家注意到，QClaw 由腾讯电脑管家团队基于 OpenClaw 打造，今年 3 月开启内测；可微信远程整理文件、执行复杂任务、无需编程基础，适配办公/ 创作/ 开发等多场景。今年 7 月，有报道称腾讯发布内部组织调整通知，腾讯 QClaw 产品中心相关业务和部分团队，将调整至云产品六部，而云产品六部则是腾讯另一款 AI 办公智能体 WorkBuddy 产品所属部门。