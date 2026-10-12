中汽协会：9 月汽车销量 295.6 万辆，同比下降 8.4%

IT之家 10 月 12 日消息，中国汽车工业协会今日公布 2026 年 9 月汽车工业产销情况。9 月，汽车产销分别完成 299 万辆和 295.6 万辆，环比分别增长 11.4% 和 9%，同比分别下降 8.7% 和 8.4%。1-9 月，汽车产销分别完成 2324.6 万辆和 2327.1 万辆，同比均下降 4.5%。
IT之家附汽车内销情况：
9 月，汽车国内销量完成 190.4 万辆，环比增长 11.9%，同比下降 26%。其中，传统燃料汽车国内销量 65.2 万辆，环比增长 11.7%，同比下降 45.3%。
1-9 月，汽车国内销量 1506.6 万辆，同比下降 22.4%。其中，传统燃料汽车国内销量 659.9 万辆，同比下降 33.6%。
汽车出口情况：
9 月，汽车出口 105.3 万辆，环比增长 4.2%，同比增长 61.4%。
1-9 月，汽车出口 820.5 万辆，同比增长 65.8%。
9 月，新能源汽车出口 57.1 万辆，环比增长 8.6%，同比增长 1.6 倍; 传统燃料汽车出口 48.2 万辆，环比下降 0.6%，同比增长 12%。
1-9 月，新能源汽车出口 400.6 万辆，同比增长 1.3 倍; 传统燃料汽车出口 420 万辆，同比增长 31.6%。