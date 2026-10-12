苏宁易购开启 2026 年度双 11 大促：提供“大家电保值换新”、“365 天只换不修”等主题活动

IT之家 10 月 12 日消息，苏宁易购宣布正式开启 2026 年度双 11 大促，推出多重补贴低至 3 折、大家电保值换新、365 天只换不修、最长 100 天价保等主题活动。

苏宁易购表示，今年平台双 11 活动将从 10 月 12 日持续至 11 月 13 日。其中线上 10 月 12 日（今日）晚 8 点现货提前抢，全程覆盖 10.20 首轮放价、10.30 开门红、11.9 全民嘉年华等核心节点，并通过超级类目日、超级品牌日等主题活动持续追加新品与补贴。线下门店主打“天天都是双 11”，10.23“内购超级加补”、10.30“万店同庆全国联动”、11.6“超级爆发火力全开”等。

服务层面，苏宁易购将上线大家电“保值换新”服务，消费者支付少量费用即可获得 30 天全额退货、365 天只换不修、5 至 10 年内保值 50% 等权益。

同时，苏宁易购还将围绕社区生活、家庭焕新、适老居家、旧机回收等场景深化服务，持续开展“国补社区行”，设置便民服务站；面向老年群体提供家电免费检测、适老化改造、上门教学等服务；面向换新用户，落实“五免四不限”标准，提供一站式焕新服务。苏宁帮客同步推出 9.9 元全屋家电检测、北方地暖清洗优惠套餐等活动，从安装、清洗到维修、回收，提供覆盖家电全生命周期的服务保障。

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