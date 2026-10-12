报告称 AI 开发普及以来美国初级程序员就业人数下降约 20%，专家警告 10 年后可能没高级人才可用

IT之家 10 月 12 日消息，据 CNBC 今日报道，自 2025 年 2 月 Anthropic 的 Claude Code 发布以来，美国软件开发职位发布数量不降反增。

Indeed Hiring Lab 的数据显示，自 2025 年 2 月以来，美国软件开发职位发布增长了近 15%，而整体就业市场招聘数量下降了 7%。

一些经济专家指出，软件招聘信息的反弹证实了对 AI 和就业市场的乐观看法。麦肯锡北美区主席 Eric Kutcher 在采访中表示：“不久前我们还看到头条新闻说软件开发者将失业，然而随着公司开发代码的数量创下新高，AI 时代下的软件开发者需求依然旺盛。”

根据 Indeed Hiring Lab 的数据，增长主要集中在高级职位和更有经验的 AI 相关岗位。事实上，高级职位占 2025 年 5 月至 2026 年 5 月软件开发招聘增长的 71%，名称中包含 AI 的职位占增长的 37%。

Indeed Hiring Lab 的经济专家 Sneha Puri 表示，企业意识到即使 AI 能够处理部分技术编码任务，仍然需要开发人员监督这些工作、优化产品，并帮助客户将技术整合进日常运营。

IT之家注意到，根据美国劳工统计局数据，2023 年至 2025 年间，美国数据科学家人数增长了 36%，而数据录入岗位数量下降了近 20%。也就是说，更多初级岗位在被取代。

斯坦福大学 2026 年 AI 指数发现，自生成式 AI 兴起以来，22 至 25 岁人群在 AI 相关领域的就业减少了 16%，早期职业软件开发者的就业下降幅度更大，约 20%。

这种转变使得应届毕业生进入软件开发行业的道路更加艰难，行业对更有经验的人才需求却不断增加。

Puri 表示，学生应熟悉 AI 工具，但不应忽视自身的核心能力。“能够在工作中使用 AI 并提升效率是一个很好的起点，但沟通、人际交往能力和领导力同样非常重要。”

Puri 还称，企业家们在维护就业渠道方面也有责任。“今天的入门级人才将成为明天的高级专家，如果雇主现在不建设这些人才管道，十年后他们就没有高级人才可用了。”

根据美国劳工统计局 8 月的一份报告，软件开发者的长期前景依然乐观。该报告预计，软件开发者的就业将在 2025 年至 2035 年间增长 10%，从约 172 万个增加到 189 万个，新增约 174,700 个职位。