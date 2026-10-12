因内存涨价潮叠加《GTA6》抢购潮：消息称微软 XBOX Series X 游戏机在国际市场持续面临供应短缺局面

据 Notebookcheck 报道，微软 XBOX Series X 游戏主机在欧洲、拉丁美洲等多个市场持续面临供应短缺局面，部分零售商甚至将 XBOX Series X 的售价提高至官方建议零售价的两倍。

外媒援引 ResetEra 论坛玩家反馈，一位玩家 Firmus_Anguis 透露，瑞典当地目前仅有一家零售商销售 XBOX Series X 主机，价格却高得惊人。作为参考，目前 XBOX Series X 光驱 1TB 版本建议零售价为 7,770 瑞典克朗（IT之家注：现汇率约合 5,192.76 元人民币），但该用户表示，零售商实际开出的价格折合约 1,600 美元（IT之家注：现汇率约合 10,720 元人民币）。

微软今年 6 月曾承认，存储设备和内存短缺正持续影响 XBOX 主机生产。与此同时，公司正逐步调整游戏发行策略，重新强调独占作品的重要性，尽管 XBOX 的主机用户规模不及索尼 PlayStation 5，但由于今年以来的内存涨价潮及《GTA6》带来的游戏机抢购潮，导致 XBOX Series X 也出现一定供不应求局面，只是没有 PS5 系列机型那样突出。

IT之家注意到，目前 XBOX Series X 在国内市场 1TB 版本全新机价格在 4500-4600 元左右，二手价格在 2600-3000 元左右。作为参考，目前索尼 PS5 Slim 光驱版 1TB 全新机价格在 4200-4500 元左右，二手价格在 3000-3400 元左右。