国内最大，深蓝航天研制的 5 米直径不锈钢共底贮箱下线

IT之家 10 月 12 日消息，今日，深蓝航天宣布其研制的 5 米直径不锈钢共底贮箱于近期下线。该贮箱是大型液体可回收火箭星云二号的核心配套部件，其成功交付标志着星云二号 —— 国内民营航天领域运力最大的液体可回收火箭 —— 进入密集工程化研制阶段。

火箭贮箱是箭体的“脊梁”，是制约火箭批量交付的“卡脖子”环节之一。面对卫星互联网高密度发射的需求，深蓝航天选择了快速迭代研制模式。设计、工艺、生产三线并进、紧密协同，顺利完成了 5 米直径不锈钢共底贮箱从设计到制造的全流程攻坚，创下我国商业航天领域大尺寸不锈钢火箭贮箱研制生产的新纪录。

该贮箱的成功研制，既提升了公司火箭核心部件的自主生产能力，也为年底计划实施的二子级动力系统试车，奠定了重要基础。

作为目前国内商业航天运力最大的液体可回收火箭，星云二号火箭 500KM SSO 运力 18 吨，LEO 运载能力 25 吨，运力指标位居国内商业火箭前列。此次贮箱下线同时披露了星云二号的最终外观方案：星云二号箭体将以银灰色金属质感呈现，保留不锈钢原始纹理，不再沿用传统白色涂装。

箭体采用不锈钢材质，集耐高温、耐低温、高强度、低成本于一身。相比传统方案，不锈钢在极端温差环境下结构更稳定，可大幅简化热防护设计，材料与制造周期也显著压缩。

一级采用 11 台超级雷霆发动机，共同提供 12446kN 的起飞推力；二级采用 1 台真空型超级雷霆。超级雷霆是目前国内推力最大的开式循环液氧煤油针栓发动机，已完成多次额定工况长程热试车考核，试车时长覆盖火箭一级典型飞行任务全工作时长，已经开始进行批量生产和可靠性验证。

▲ 星云二号大型液体可回收火箭（示意图）

IT之家注意到，回收复用方面，星云二号不仅具备超 20 次的重复使用能力，而且从设计上使用了“筷子夹”式原位捕获回收技术，未来可以让火箭从“异地落地”走向“原位捕获”，大幅提升发射与回收复用效率。