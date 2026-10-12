我国首列具身智能数字地铁列车 VELLINK 亮相：可实现主动优化运营、智能制定行车策略

IT之家 10 月 12 日消息，据中车长春轨道客车股份有限公司，由该公司牵头，联合成都轨道交通集团有限公司等单位研制的绿智融合数字地铁列车 VELLINK 日前正式亮相，这是“我国首列具身智能数字地铁列车”。

IT之家获悉，该车在全球首次搭载具身智能技术，依托全域传感网络、自研人工智能算法和高速通信技术，具备智能感知、智能决策和智能交互能力，可由被动执行指令转向主动优化运营。

针对传统地铁列车设备冗余、电气布局复杂、能耗偏高等问题，VELLINK 从系统架构、供电链路和承载结构三个方面进行优化。列车首次运用功能域理念，融合智能运行、旅客服务、实时监测三大系统，将控制主机精简 50%、整车布线优化 30%。通过重构空调和辅助供电系统的电压变换环节，其电源效率提升约 9%；车体车顶、风道及隔音隔热材料采用一体化融合设计，同时承担承载、送风和隔热功能。

在绿色低碳方面，列车规模化应用碳纤维、镁铝合金、聚碳酸酯等轻量化材料，并采用轴箱内置转向架、电子机械制动、集成车顶等结构，整车减重约 18%。永磁牵引系统、碳化硅高效变流器等节能装备的应用，使整车综合节能率超过 10%、全寿命周期碳排放减少约 15%。车内采用可生物降解地板布、免涂装墙板和水性漆等环保材料，并配备无油空压机、空气净化装置和弹性车轮。

此外，列车还搭载了雷达、高清摄像头和传感器等设备，通过多模态感知大模型实时感知线路环境和运行状态，提前研判路况变化及设备状态。依托车车通信、车载边缘算力平台和中国中车股份有限公司自主研制的“斫轮”大模型，列车可智能制定行车策略。