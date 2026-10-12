开发者 LifeCoder 花费 8 年打造《战地风云 2》开源重建项目，核心多人联机功能已能够正常运行

IT之家 10 月 12 日消息，据外媒 TweakTown 报道，开发者 LifeCoder 历经约 8 年逆向工程打造《战地风云 2（Battlefield 2）》开源重建项目，目前相应项目已接近公开发布阶段，多人联机功能已能够运行，同时支持 Linux、macOS 等操作系统。不过目前客户端开发和地图支持仍未全部完成，还需要一定时间才能发布。

公开信息显示，《战地风云 2》2005 年发售，2014 年本作 GameSpy 服务器正式关闭，导致玩家后续只能使用 BF2Hub 等社区项目游玩私服。

而 LifeCoder 的《战地风云 2》项目旨在以开源形式完整重建游戏，让本作能够兼容现代系统，同时尽可能保留原版模组生态，令《特种部队（Special Forces）》等知名模组能够直接使用，同时还计划兼容任意 GameSpy 后端。

根据 LifeCoder 公布的项目演示视频，当前游戏核心多人联机功能已能够正常运行，玩家可以借助相应客户端连接至 BF2Hub 私服进行游戏。

目前，相应项目代码仓库仍处于私有状态，开发者正在处理相关安全漏洞。后续源代码将以 GPLv3 开源许可证发布在 GitHub 上，同时提供编译后版本供玩家一键下载。