日本运营商 NTT Docomo 宣布正改善 JR 名古屋铁路车站月台网络质量，新建基站改进网络水平

IT之家 10 月 12 日消息，日本运营商 NTT DOCOMO 发文，宣布正在改善日本 JR 名古屋站站台的移动通信网络质量，目前新干线站台已完成基站建设，普通铁路站台的相关工程仍在推进，该公司还计划进一步改善车站内部及周边区域的通信环境。

NTT DOCOMO 表示，JR 名古屋站是日本爱知县的重要交通枢纽，每天有大量乘客往来，然而相应车站基站数量较少、车站结构复杂，导致部分区域的信号覆盖不佳。公司 2023 年 5 月测量数据显示，名古屋站部分普通铁路站台的下载速度曾低于 1Mbps。该速度难以满足智能手机流畅浏览网页和播放视频的需求。

针对上述问题，NTT DOCOMO 在日本东海旅客铁道（JR 东海）的全面配合下，在相应车站新干线及普通铁路站台安装基站，并合理优化网络覆盖面以进一步提升通信质量。

在基站建设方面，NTT DOCOMO 优先考虑尽快解决通信质量问题。最初，该公司曾考虑采用多家运营商共享通信基础设施的方案，但为了加快改善进度，最终在与 JR 东海充分协调后，决定率先独立建设基站。

此外，NTT DOCOMO 还对网络覆盖进行了细致调整，以避免无线电信号相互干扰以及用户连接过度集中，可确保网络运行更加稳定。

NTT DOCOMO 预计，随着名古屋站周边城市更新项目持续推进，未来当地的人流规模和通信需求还将发生变化。此外，未来磁悬浮中央新干线开通后，区域内的人员流动和通信流量预计将进一步增长。今后公司将持续关注当地交通及通信需求的变化，逐步改善名古屋站及周边区域的移动通信网络质量。