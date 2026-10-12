国家铁路局发布《铁路科技创新“十五五”规划》：推进时速 600 公里高速磁浮技术研究

IT之家 10 月 12 日消息，国家铁路局今日发布《铁路科技创新“十五五”规划》。铁路科技创新是国家科技创新体系的重要组成，是推动铁路高质量发展、实现铁路现代化、建设交通强国的重要支撑。依据《交通强国建设纲要》《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035 年）》，为科学有效指导“十五五”铁路科技创新工作，特制定本规划。

在技术装备领域，《规划》提出开展更高速度列车工程化技术攻坚。开展时速 400 公里运行列车轮轨磨耗规律、弓网匹配性能变化趋势、环境、线路及信号对车辆运行影响等基础技术研究，建立完善高铁车辆与线桥隧、供电、通信信号等子系统相互匹配的技术体系和检修维护体系。开展适应时速 400 公里批量运营的低阻力低噪声低轴重多目标匹配迭代设计，形成 CR450 动车组系列化产品。研究建立时速 400 公里动车组检修维护体系。稳妥有序推进时速 600 公里高速磁浮技术研究及国产化关键技术试验验证。

在运输服务领域，《规划》提出推动客运服务智能化升级。开展深度融合旅客个性化需求与多交通方式全链条信息的智能客运服务设计技术研究，形成精准匹配旅客“个性化、差异化、多元化”需求的一站式联程出行方案。推动铁路 12306 由单一购票向全行程智能服务升级。推进基于人脸识别、边缘计算、大数据的旅客全程无感通关、客流智慧感知、运力智能配置和站城智能协同等技术与应用研究。

IT之家注意到，《规划》还提到，深化“人工智能 + 铁路”应用基础研究。以人工智能、物联网、大数据与云计算等技术为基础，利用铁路运营、维护海量数据，建立能够精准预测与智能决策的铁路专用人工智能模型。开展人工智能技术在列车、基础设施和运营维护等系统的应用研究，探索人工智能技术在列车、基础设施和智能运维等方面的数智化升级应用，实现列车运行的安全在线评估和个性化服务定制。