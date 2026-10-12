Polestar 极星汽车美国市场销售进入倒计时：官方加速清理新车库存，部分车型最高降价 2.5 万美元

IT之家 10 月 12 日消息，据外媒 AutoEvolution 报道，Polestar 极星正在加速清理美国市场剩余的 2026 款新车库存，对旗下 Polestar 3 和 Polestar 4 车型推出大幅优惠，部分车型降价幅度最高达到 2.5 万美元（IT之家注：现汇率约合 16.8 万元人民币），降幅接近 40%。

▲ Polestar 3 车型

▲ Polestar 4 车型

公开信息显示，Polestar 极星美国市场第三季度销量超过 2000 辆，达到 2160 辆，较去年同期的 966 辆增长超过一倍。不过，与该品牌 2024 年全年在美国售出 13079 辆汽车的表现相比，目前的销量规模仍有明显差距。

Polestar 极星此前已表示，将退出美国新车销售市场，但仍会继续为当地现有车主提供服务，包括维持全国服务网络和质保支持，同时继续经营二手车业务。

在退出新车销售市场之前，Polestar 正通过大幅降价加快清理库存。经销商目前重点促销 Polestar 3 中型跨界 SUV 和 Polestar 4 SUV 轿跑车型，其中 Polestar 4 单电机后驱版获得 2.5 万美元（现汇率约合 16.8 万元人民币）优惠，价格从原本的 5.78 万美元（现汇率约合 38.7 万元人民币）降至 3.28 万美元（现汇率约合 22 万元人民币）。Polestar 3 则降价 2.3 万至 2.5 万美元（现汇率约合 15.4 万至 16.8 万元人民币），入门车型的价格从 6.89 万美元（现汇率约合 46.2 万元人民币）降至 4.45 万美元（现汇率约合 29.8 万元人民币）。

除直接降价外，Polestar 还允许符合条件的消费者叠加额外优惠。现任或曾经拥有 Polestar 汽车的车主及其家庭成员，购买新款 Polestar 4 时可获得 4,000 美元（现汇率约合 26,801 元人民币）的忠诚客户优惠；置换或目前拥有其他品牌电动汽车、混合动力汽车或燃油车的消费者，则可能获得 2,000 美元（现汇率约合 13,401 元人民币）的品牌转换优惠。

为弥补美国市场退出带来的影响，Polestar 新任首席执行官 Michael Lohscheller 正将更多资源转向欧洲市场。据路透社报道，该公司计划在沃尔沃位于斯洛伐克的工厂生产即将推出的紧凑型 SUV Polestar 7。与此同时，Polestar 5 豪华轿车已经开始向客户交付，新近投产的 Polestar 4 也在努力满足德国、斯堪的纳维亚地区及英国市场不断增长的需求。