政补到手价 2898.9 元：泰坦军团推出 G27T8S Ultra 显示器，26.5 英寸 2K 320Hz 第 4.5 代 QD-OLED 面板

IT之家 10 月 12 日消息，泰坦军团现已推出 G27T8S Ultra 显示器。新品采用 26.5 英寸第 4.5 代 QD-OLED 面板，分辨率刷新率分别为 2K 320Hz，主打电竞用户，政府补贴到手价 2898.9 元。

据介绍，这款显示器搭载三星第 4.5 代 QD-OLED 面板，采用 Penta Tandem 五层堆栈有机发光结构，有效分散电流负荷，峰值亮度可达 1300nits。面板表面采用泰坦铠甲黑洞光学层，在抑制反光的同时保留高透光特性，方便日常清洁。

规格方面，该显示器分辨率为 2560*1440，最高支持 320Hz 刷新率，GTG 响应时间 0.03ms。静态对比度为 150 万:1，符合 HDR True Black 500 标准。支持原生 10bit 色深，覆盖 100% sRGB、99% DCI-P3 和 98% Adobe RGB 色域，ΔE＜1。

此外，该显示器支持桌面控制软件，拥有多种防烧屏技术，支持 Adaptive-Sync，拥有准星、计时、秒表、鹰眼放大等游戏辅助功能，配备人体工学支架，支持升降、俯仰、左右旋转和竖屏调整，预留 VESA 壁挂孔位，配备 HDMI 2.1、DP 1.4 接口。

IT之家附该显示器详细参数如下：

目前该显示器已在京东开售，政府补贴到手价 2898.9 元。

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