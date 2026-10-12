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五天线设计 + 9 颗 FEM：腾达泰山 BE7200 Ultra 路由器 429 → 244 元国补直降

2026/10/12 22:45:39 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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腾达泰山 BE7200 Ultra 路由器 2026 年 1 月开售，该路由器宣称“挑战史上 7200 性价比之王”，售价 549 元，首发价 429 元。

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IT之家获悉，腾达泰山 BE7200 Ultra 路由器采用了五天线设计，集成 9 颗 FEM，其中 4 颗负责 2.4GHz、5 颗负责 5GHz。产品支持 Wi-Fi 7，双频并发速率可达 7141Mbps，配有四核 2GHz CPU，算力可达 18400 DMIPS，还配有双 2.5G 口 + 3 个千兆口。

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