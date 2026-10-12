比亚迪与荣耀战略合作：支持 YOYO 远程控车、手机镜像等

IT之家 10 月 12 日消息，比亚迪今日宣布与荣耀战略合作，共创 AI 语音融合，A2A 打通车机与手机语音智能体，将手机 AI 能力和服务带入座舱空间。

据介绍，比亚迪将支持 YOYO 远程控车，包括语音寻车、语音备车，一句话直达；手机镜像桌面，全量 App 上车，行车操控更从容；AI 语音融合，语音助手 A2A 跨端打通，车机语音轻松操控手机；YOYO 全技能上车，一句话随心控。

IT之家注意到，比亚迪 8 月 25 日官宣与荣耀达成深度手车互联合作，地址流转一拖即达、音乐无缝流转、微信扫一扫一句话唤起（需要 DiLink100 及以上智能座舱平台）。

2025 年 10 月，荣耀宣布与比亚迪签署战略合作协议，将聚焦核心技术与功能落地、渠道生态与用户权益、联合传播与用户触达三条主线纵深推进。

在核心技术与功能落地层面，双方将持续深化跨端生态融合、AI Agent 融合、高精度蓝牙车钥匙等领域合作以推进技术迭代；

在渠道生态与用户权益层面，依托荣耀车联能力与比亚迪智慧生态，双方将构建“产品共展 + 数据共营”的渠道合作模式，实现平台级权益互通；

在联合传播与用户触达层面，围绕车型发布会与机型发布会等重要节点，双方将协同开展创意营销、联合发布与用户运营，探索更多元的传播形式。

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