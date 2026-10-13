英特尔 CEO 陈立武：未来两到三年 AI 硬件将持续短缺

IT之家 10 月 13 日消息，英特尔首席执行官陈立武（Lip-Bu Tan）认为，未来两到三年，人工智能行业仍将持续面临硬件短缺问题。

陈立武在星展银行于新加坡举办的会议上发表了上述看法，他在会上谈及了人工智能领域的最大需求以及自己对量子计算的展望。这位英特尔首席执行官是行业内对技术动态十分敏锐的高管之一，他密切关注多项高增长赛道，包括下一代芯片制造工艺与新材料。

智能体 AI 应用普及，催生了对 CPU 而非 GPU 的需求，也助力陈立武推动英特尔实现复苏。举例来说，公司第二季度数据中心与人工智能业务部门营收同比增长 59%。陈立武在解读英特尔二季度财报时提到，随着智能体 AI 的作用不断扩大，AI 训练领域过去 8 块 GPU 搭配 1 块 CPU 的配比，已经下降至 4 比 1。

当地时间 10 月 12 日，陈立武在新加坡星展银行的这场活动上，进一步分享了对人工智能、AI 及量子计算等其他领域核心趋势的看法。他首先指出，受技术供应链持续受限影响，未来两到三年 AI 硬件将维持供应紧张的局面。

就在他发表此番言论之际，内存芯片等核心组件持续供不应求，价格数月来不断走高，台积电封装这类技术也面临产能约束。

这位英特尔 CEO 还谈及前沿 AI 模型、开源以及量子计算相关话题。陈立武表示，中国前沿 AI 模型的词元（token）成本显著更低。他补充道，结合低廉的词元成本来看，这些模型的表现令人满意。

陈立武还讨论了 AI 投资问题。他提出，资金固然是基础设施扩建阶段的首要约束，但从长期来看，证明投资回报率（ROI）才是维持投资者信心的关键。

对于量子计算，陈立武保持乐观，他认为量子计算有望在未来三至五年走向主流应用。IT之家注意到，陈立武本人在量子计算领域投入了大量资源，上月末，他通过自己的风投基金披露了在量子计算方向的重点投资项目，并表示这项技术想要普及，关键在于找到合适的落地场景。