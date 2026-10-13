苹果启动独立游戏周，《师父》《无人深空》等 7 款游戏首次登陆 App Store

IT之家 10 月 13 日消息，苹果公司昨日（10 月 12 日）发布公告，宣布启动 App Store 独立游戏周（App Store Indie Games Week），向全球用户展示由独立开发者制作的游戏作品。

IT之家援引博文介绍，本次首批登陆 App Store 的作品包括 7 款游戏作品：

《师父》（Sifu）

《小猫咪，大城市》（Little Kitty, Big City）

《无人深空》（No Man’s Sky）

《穹顶守护者》（Dome Keeper）

《吸血鬼爬行者》（Vampire Crawlers）

《是的，陛下 2：雪落》（Yes, Your Grace 2: Snowfall）

《九王》（9 Kings）

《师父》由 Sloclap 与 Kepler Interactive 推出，是一款第三人称功夫格斗游戏。苹果表示，该作已针对 iPhone 和 iPad 全面适配，配备定制触控操作、重新设计的镜头系统，并支持完整手柄操作。

《吸血鬼爬行者》是《吸血鬼幸存者》的衍生作品，由 poncle 与 Nosebleed Interactive 开发。该作将动作躲避玩法替换为卡组构筑机制，玩家可通过组合卡牌、寻找遗物和掌握抽牌策略完成地牢冒险。

《无人深空》由 Hello Games 开发，将于 10 月 28 日首次登陆 iPhone 和 iPad。苹果称，移动版包含迄今所有主要内容扩展包，含最新“宇宙”（Cosmos）更新；玩家可在程序生成的宇宙中探索、交易、战斗和生存。

其余作品涵盖不同类型：《小猫咪，大城市》为开放世界猫咪冒险游戏，《九王》为卡牌策略王国建造游戏，《穹顶守护者》为太空采矿模拟游戏，《是的，陛下 2：雪落》则围绕王国治理与道德抉择展开。