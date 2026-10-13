何小鹏：小鹏汽车目标到 2030 年底全球年销量达 100 万辆，其中欧洲占一半

IT之家 10 月 13 日消息，小鹏 G9L 车型于昨日在巴黎车展全球上市，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏表示，2026 年上半年，小鹏在法国的销量位居中国新势力品牌第一。

不到三个月前，小鹏在慕尼黑举办欧洲首场全球发布会，推出首款面向全球的车型 MONA L03。在门店尚无试驾车的情况下，欧洲订单已突破 1.2 万辆。

小鹏已在全球设有 8 大研发中心和 6 大生产基地，销售网络已覆盖 82 个国家和地区，拥有超 1,200 家门店。

小鹏全球员工超 3.4 万名，研发人员中硕博占比达 44.79%。2026 年上半年研发投入约 7.7 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 57.66 亿元人民币），同比增长 39%。

小鹏充电网络也在全球范围持续扩张中。目前已接入超 33 个国家，建成超 4,000 座自营充电站，接入超过 300 万个充电桩，并预计 2028 年在欧洲建设超 4,000 个快充点。

小鹏正式发布全新欧洲战略，奥地利麦格纳工厂是全球唯一生产奔驰 G 级的制造基地，拥有百年高端整车量产积淀。小鹏 G9L 在这里顺利完成试制，成为该工厂投产下线的第 4 款小鹏车型。

小鹏欧洲研发中心正在全面推进法规认证、语言交互、底盘调校、充电能源网络以及智能辅助驾驶等领域的适配工作，让产品更好适配欧洲用户的使用习惯与道路环境。

同时，小鹏的全球产业合作也在持续拓展。小鹏拥有博世、达索等一众欧洲供应链伙伴，并与大众集团开展深度技术合作，从电子电气架构延伸至整车联合开发。在发布会上，小鹏正式推出 XPENG AI ENGINEERING，面向全球伙伴开放全栈自研智能电动车技术。

此外小鹏物理 AI 生态全面对外开放合作，Robotaxi 正与欧洲头部出行平台洽谈落地。

何小鹏还表示，目标是到 2030 年底全球年销量达到 100 万辆，其中欧洲占一半。