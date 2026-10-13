“史无前例”：欧洲多家连锁超市遭攻击，黑客设 50℃ 除霜致冷藏 / 冷冻设备瘫痪

IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体 Tom's Hardware 昨日（10 月 12 日）发布博文，报道称欧洲多国大型连锁超市遭遇“史无前例”的网络攻击，攻击者篡改 Danfoss 制冷控制系统，针对部分冷藏与冷冻设备，设置持续以 50 摄氏度除霜，导致设备瘫痪、影响配送和电子货架标签定价。

在影响范围上，本次攻击主要针对 Danfoss 制冷控制系统，目前包括法国 Intermarché、Leclerc 和 Coopérative U 等零售商均受影响，影响法国、比利时和荷兰等地居民正常选购。

Coopérative U 总裁 Dominique Schelcher 于 10 月 12 日上午证实，自当夜起，集团多家门店的制冷生产设施遭网络攻击。他表示，公司已联合制冷技术人员修复系统，并启动调查，称事件“极其严重”。

攻击操作方面，报道称攻击者利用了制冷设备原本用于保护系统的自动除霜功能，通常情况下该功能每日除霜 2 小时，而本次攻击后被设置为“强制”且“持续”除霜，温度被固定在 50 摄氏度。门店开门时，冷藏柜与冷冻柜释放出热浪。制冷控制系统瘫痪导致食品储存环境异常，相关设备无法正常维持低温运行。

此次事件还影响超市配送及店内电子货架标签（Electronic Shelf Labels）支持的定价系统。

截至 10 月 12 日，法国阿尔萨斯地区两家 Intermarché 与 Leclerc 门店已报告 27 万欧元（IT之家注：现汇率约合 202.2 万元人民币）损失，而 Intermarché 约 150 家门店据报受影响，损失可能达数百万欧元。