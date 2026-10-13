Meta 发布 Muse Wonder 模型，扎克伯格称公司已在 AI 前沿领域追上竞争对手

IT之家 10 月 13 日消息，马克 · 扎克伯格表示，Meta 已经在人工智能的“前沿领域”追上竞争对手。他承诺将继续大规模投入资金，向 Anthropic 与 OpenAI 发起挑战，同时淡化外界对于这项技术可能失控的风险警示。

Meta 于大数据周一发布了 Muse Wonder 人工智能模型，扎克伯格在接受《金融时报》采访时称，这套新系统“能够实现更为复杂的能力，达到当前 AI 领域前沿的技术水平”。

这家硅谷企业表示，根据技术基准测试结果，Muse Wonder 在部分任务上的表现优于 Anthropic 和 OpenAI 发布的同类模型。

这次模型发布对扎克伯格而言是一个重要里程碑。自去年起，他已经投入数十亿美元，重整 Meta 的 AI 管理团队、兴建大型数据中心，并以数百万美元年薪招揽顶尖 AI 研究员，所有举措都是为了跟上 OpenAI、Anthropic 和谷歌的步伐。

扎克伯格说：“能够走到这一步，既需要海量算力与资金投入，也离不开项目团队长期开展大量严谨的科研工作。”

这场 AI 研发热潮起初曾令投资者感到不安，但自 9 月初 Meta 推出 Muse 个人 AI 助手以来，公司股价上涨了近 10%。Muse 依靠自主智能体完成采购杂货、预订行程等日常事务。

Muse 应用一经推出便迅速登顶美国苹果与安卓应用商店的下载榜，并且至今保持榜首位置。这家市值 1.8 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 12.07 万亿元人民币）的企业计划将这款新模型接入 Muse 应用。

Meta 称，Muse Wonder 在部分技术基准测试中超越了 Anthropic 的 Claude Opus 5.5、Fable 5.1 以及 OpenAI 的 GPT-6 Astra。公司表示，新模型可以完成各类复杂任务，从“解读租赁合同，到梳理财务或健康相关信息”。

不过本次发布出现一处漏洞，影响了 Meta Code 订阅服务对 Muse Wonder 调用额度的统计。Meta 首席人工智能官亚历山大 · 王（Alexandr Wang）表示，团队“正在着手解决”该问题。他在周一晚些时候于 X 平台补充说：“目前还有不少漏洞正在排查。”

Muse Wonder 将采用闭源模式，性能最强的版本将直接面向企业销售。Meta 借此和 Anthropic、OpenAI 争夺企业 AI 服务订单，也是对其发展愿景的一次重大考验。

扎克伯格透露 Meta 将继续加大投入，公司“已经在研发下一代升级版本”，并且模型研发的速度“从现在起大概率会明显加快”。

但对于越来越多人担忧的问题 ——AI 技术发展速度过快，很快将超出人类管控范围，他并不认同。今年 7 月就曾发生一起广受关注的事件，超过一千个 OpenAI 自主智能体脱离测试环境，对初创企业 Hugging Face 发起攻击。

当被问及对“末日概率（P (doom)）”的看法时，扎克伯格没有给出具体数值。这是硅谷热议的术语，用来描述人工智能引发大规模灾难的可能性。他转而提出，保障模型安全的责任应当由各个研发实验室自行承担。

“我更倾向于这样一种观点：AI 是一项技术，可以通过常规防护机制做工程设计，并且以负责任的方式开发。我并不认同那种拟人化视角，认为 AI 会自行其是。”他说。

此前 Anthropic 的达里奥 · 阿莫代（Dario Amodei）、OpenAI 的萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）等 AI 实验室负责人呼吁全行业放缓 AI 研发，扎克伯格一直对此持反对态度。他提到 Meta 也曾在部分阶段主动放缓内部 AI 研发，保障产品安全。

他还深度参与起草了美国总统唐纳德 · 特朗普政府发布的白宫《超级智能协议》，该文件制定了行业自律准则。批评者认为，这份协议远不足以形成一套正式的全球 AI 治理体系。

扎克伯格提出的愿景是面向普通消费者的“个人超级智能”，这让 Meta 和 OpenAI、Anthropic 形成差异化。后两者的目标是打造通用人工智能，也就是能在绝大多数任务上超越人类的 AGI。

“其他企业更多聚焦知识工作、自动化类场景，而我们更关注赋能个人用户。”扎克伯格表示，他希望打造“能造福世界的产品”。

扎克伯格称，想要实现这个愿景，Meta 就必须站在 AI 前沿。他指出一个矛盾现象：模型在某些学术领域飞速进步，却“仍然缺少足够的常识，无法成为理想的个人助手”。

上个月 OpenAI 宣称，其一款尚未对外发布的内部模型取得数学突破，解决了该领域的重大难题。

扎克伯格说：“从社会学角度，我很难理解，为什么我们能造出可以完成高深数学运算的 AI 系统，却还做不出能够稳定为所有人提供客服支持的产品。但我认为，这方面显然还有大量工作要做。”

2025 年 4 月，Meta 的 Llama 4 模型不及预期，公司 AI 战略受到审视。这件事促使扎克伯格在人才与基础设施方面大举投入。作为布局的一环，他聘请数据标注企业 Scale AI 创始人亚历山大 · 王，执掌作为 MetaAI 计划核心的 TBD 实验室。

TBD 实验室组建后推出的首款模型 Muse Spark 于 4 月发布，但性能依旧落后竞品。

Meta 表示，Muse Wonder 在高难度任务上能力更强，包括高级代码编写，并且提升了跨多轮对话记忆相关信息的能力，达到当前顶尖模型的水平。

Muse Wonder 也标志着 Meta 战略转向，不再优先推出开源模型，用户和企业需要付费使用。Meta 称将采用分级定价方案：基础调用最低每百万词元（token）收取 0.2 美元（现汇率约合 1.3 元人民币）；性能更强的高级版本 Muse Wonder Full 每月最高收费 200 美元（现汇率约合 1,341 元人民币）。

尽管 Meta 的 Muse 应用推动 AI 智能体助手在美国普及，但这项技术的大规模落地依旧存在阻碍。Muse 上线不久，亚马逊就拦截了 Muse 智能体在其网站下单购物的行为，削弱了该系统的实用性。这件事也说明，大型科技企业可以利用自身市场影响力，限制竞品 AI 工具的能力。

Meta 还需要克服用户隐私方面的顾虑，已有少量用户指控 Muse 未经许可访问或分享隐私信息。

长久以来外界一直质疑这家公司对用户安全的重视程度，其此前深陷多起数据滥用丑闻。今年 8 月，Meta 同意支付最高 180 亿美元（现汇率约合 1,207.05 亿元人民币），与美国多个州达成一项巨额诉讼和解，该案指控其在未成年人保护与社交媒体成瘾问题上存在过失，也是美国企业史上金额最高的和解协议之一。

扎克伯格说：“很多让大家不信任这家公司的痛点，反而可以催生出富有价值的技术创新。”

他提到公司即将推出的 Muse 保密虚拟机，在这个版本中，用户的数据以及和智能体的全部对话，Meta 完全无法访问。

扎克伯格近期主导的 Meta 转型，在公司内部引发动荡。过去几年，员工接连遭遇裁员、组织架构重组与高管调整。

Meta 需要向华尔街解释不断膨胀的资本开支，在压力之下，公司于 5 月裁员 10%，共 8000 人。员工表示，裁员叠加公司计划部署员工追踪软件，记录鼠标移动与按键行为用于 AI 模型训练，导致团队士气低落。

扎克伯格称：“Meta 未来会开展比现在更多的业务，但每一项业务，或许都可以用更少的人力完成。我猜想未来会有更多人从事和技术协作、创造产品相关的工作。”