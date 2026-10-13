英特尔 SGX 时代进入倒计时，Diamond Rapids 成最后一代支持的至强处理器

IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体 Tom's Hardware 昨日（10 月 12 日）发布博文，报道称英特尔 Xeon Diamond Rapids 将成为最后一代支持 SGX 的至强处理器，此后机密计算重心转向 TDX。

IT之家注：SGX 全称为 Software Guard Extensions，直译为软件防护扩展，是英特尔的硬件安全功能，可在应用程序内部建立受保护隔离区。

它能将特定代码与数据同操作系统、虚拟机监控程序及其他软件隔离，常用于保护密钥、用户数据或敏感业务逻辑。现有 SGX 平台将获得安全更新与支持，直至 2030 年代初，客户仍有时间迁移。

而 TDX 全称为 Trust Domain Extensions，直译为信任域扩展，是英特尔面向虚拟机的机密计算技术。SGX 方案通常要求开发者修改或专门设计应用，而 TDX 将整个虚拟机与底层主机环境及其他虚拟机隔离，让企业无需大幅修改软件，即可在云服务器中运行既有应用。

英特尔公司表示，TDX 具备更高可扩展性、更易部署，并符合机密计算大规模应用所需的运营模式。英特尔计划扩展 TDX 能力，新增 TDX Connect 可信 I/O、后量子加密及增强证明机制。可信 I/O 可保护虚拟机与加速器、外设之间的数据传输。

在智能体 AI 场景中，TDX 可在共享基础设施上为多个智能体提供硬件隔离的虚拟机环境。英特尔还与 Nvidia 协调 CPU 与 GPU 的机密计算技术，将保护范围延伸至敏感数据与 AI 模型。

英特尔 TDX 已通过包括阿里云、谷歌云、IBM 云、微软 Azure 和 Volcano 云在内的主要云服务提供商推出。同时，红帽、Canonical 和 VMware 也正在为其软件平台添加 TDX 支持，以促进其在私有云和企业环境中的应用。