消息称 OpenAI 计划“复活”Sora：换赛道进军 AI 专业影视工具

IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体《The Information》昨日（10 月 12 日）报道，OpenAI 正与一家专注于电影制作 AI 视频技术的隐身初创公司谈判，计划将此前已停运的视频生成模型 Sora 移交给该公司，让其以专业影视工具的形式重新进入市场。

IT之家援引博文介绍，这家初创公司由好莱坞制片人杰弗里 · 卡岑伯格（Jeffrey Katzenberg）、Sora 前研究负责人比尔 · 皮布尔斯（Bill Peebles）以及 Dropbox 前首席财务官苏杰 · 贾斯瓦（Sujay Jaswa）于数月前创立，公司名称尚未公开。

合作方面，根据博文披露的细节，这家初创公司计划接管并改造 Sora 平台，并基于该技术开发、销售面向影视制作方的软件或服务。双方尚未敲定合作条款；目前也不清楚该初创公司是否能获得 Sora 的模型权重。

OpenAI 今年早些时候因削减高算力消耗的非核心项目，停止了 Sora 模型及其类 TikTok 视频应用的开发，并将资源转向企业 AI、编程工具等业务。此前，Sora 的消费级应用和网页平台已关闭，OpenAI 还终止了与迪士尼规模约 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 67.06 亿元人民币）的合作计划。