消息称 DeepSeek 将完成 1000 亿元融资，投前估值仍为约 5000 亿元

IT之家 10 月 13 日消息，据《财经》报道，多位参与本轮交易的人士透露，大模型公司 DeepSeek 的最新一轮融资已临近完成，融资金额从此前计划的 500 亿元增至约 1000 亿元，不到半个月拟融资金额翻了一倍。

据IT之家了解，本轮融资为 DeepSeek 的第二轮融资。据报道，新老股东的拟投资金额约各占一半。值得注意的是，融资金额的翻倍并未推高公司整体估值，DeepSeek 目前投前估值仍为约 5000 亿元。

据多名独立信源的交易人士称，本轮新进投资方包括石溪资本、中芯聚源、CPE 源峰、君联资本、吉利等，以产业投资方为主。此外，首轮入局的老股东们也在本轮交易名单中，包括宁德时代、腾讯、IDG 资本、砺思资本和拾象资本。其中，宁德时代加码投资，拟增资约 100 亿元，其在首轮中出资金额约为 50 亿元。