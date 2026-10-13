英特尔 Arc 显卡驱动 32.0.101.9150 WHQL 发布：支持多款新游戏，大幅提升性能

IT之家 10 月 13 日消息，英特尔 Graphics Software 32.0.101.9150 显卡驱动（适用于 Arc）今日发布，版本为 WHQL 认证正式版。
IT之家附官方公告链接：https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/download/785597/intel-arc-graphics-windows.html 。
新游戏支持与性能优化
新增支持全新发布的《使命召唤：现代战争 4》和即将发售的《动物园之星 2》两款游戏
英特尔 Core Ultra Series 3 集成 Arc GPUs ，对比 31.0.101.9034 版本驱动，《F1 25》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 5%
英特尔 Arc B-series 独立显卡，对比 31.0.101.9034 版本驱动：
《阿凡达：潘多拉边境》(DX12) 在 1440p 高画质下平均 FPS 最高提升 6%
《怪物猎人：崛起》(DX12) 在 1440p 高画质下平均 FPS 最高提升 6%
英特尔 Core Ultra Series 2 集成 Arc GPUs ，对比 31.0.101.9034 版本驱动：
《刺客信条：影》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 18%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 12%
《刺客信条：英灵殿》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 8%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 11%
《地狱之刃 2：塞娜的传说》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 6%
《生化危机 8：村庄》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 31%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 29%
《Strange Brigade》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 16%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 13%
《最后生还者第二部复刻版》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 7%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 5%
问题修复
英特尔 Core Ultra Series 3 集成 Arc GPUs ：
修复了《风暴之门》(DX12) 启动时可能出现黑屏的问题
修复了 Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 使用扩展预设时可能发生应用崩溃的问题
英特尔 Arc B-Series 独立显卡：
修复了《风暴之门》(DX12) 启动时可能出现黑屏的问题
修复了 Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 使用扩展预设时可能发生应用崩溃的问题
英特尔 Arc A-Series 独立显卡：
修复了系统从睡眠或休眠恢复后鼠标指针可能不显示的问题
修复了《风暴之门》(DX12) 启动时可能出现黑屏的问题
修复了 Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 使用扩展预设时可能发生应用崩溃的问题
英特尔 Core Ultra Series 2 集成 Arc GPUs ：
修复了《风暴之门》(DX12) 启动时可能出现黑屏的问题
修复了《基石》 (OpenGL) 启动时可能发生应用崩溃的问题
修复了 Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 使用扩展预设时可能发生应用崩溃的问题
修复了英特尔 Graphics Software 在系统设置页面显示错误 PCIe 版本号的问题
已知问题
英特尔 Core Ultra Series 3 集成 Arc GPUs ：
《四海兄弟：故乡》(DX12) 在游戏过程中可能发生应用崩溃
《STALZONE》(DX12) 在教程结束后可能发生应用崩溃
《魔兽世界》正式服及经典怀旧服 (DX12) 开启光追后可能出现树阴影闪烁
《动物园之星 2》(DX12) 修改耐力游戏设置后可能出现间歇性应用崩溃
英特尔 Arc B-Series 独立显卡：
《暗区突围：无限》(DX12) 开启地形表面细分时可能发生应用崩溃
《STALZONE》(DX12) 在教程结束后可能发生应用崩溃
《魔兽世界》正式服及经典怀旧服 (DX12) 开启光追后可能出现树阴影闪烁
PugetBench for Davinci Resolve Studio 运行基准测试时可能出现间歇性应用崩溃，官方建议在 PugetBench 基准测试设置中将超时滑块调整为 1500 秒或更高，以等待测试完成
英特尔 Arc A-Series 独立显卡：
《暗区突围：无限》(DX12) 开启地形表面细分时可能发生应用崩溃
《STALZONE》(OpenGL) 在教程结束后可能发生应用崩溃
《魔兽世界》正式服及经典怀旧服 (DX12) 开启光追后可能出现树阴影闪烁
《怪物猎人：荒野》(DX12) 在游戏过程中可能发生应用崩溃
《战争机器：E-Day》(DX12) 性能可能低于预期
PugetBench for Davinci Resolve Studio 运行基准测试时可能出现间歇性应用崩溃，官方建议在 PugetBench 基准测试设置中将超时滑块调整为 1500 秒或更高，以等待测试完成
英特尔 Core Ultra Series 2 集成 Arc GPUs ：
《EA SPORTS FC 27》(DX12) 在部分 Series 2 平台上可能发生应用崩溃
《战争机器：事变日》(DX12) 在部分 Series 2 平台上性能可能低于预期
《STALZONE》(OpenGL) 在教程结束后可能发生应用崩溃
《魔兽世界》正式服及经典怀旧服 (DX12) 开启光追后可能出现树阴影闪烁
《动物园之星 2》(DX12) 修改耐力游戏设置后可能发生应用崩溃
Procyon AI 图像生成基准测试和 AI 文本生成基准测试可能无法完成测试
英特尔 Core Ultra Series 1 集成 Arc GPUs ：
《NBA 2K26》(DX12) 首次启动游戏时可能发生应用崩溃
《战争机器：事变日》(DX12) 性能可能低于预期
《STALZONE》(OpenGL) 在教程结束后可能发生应用崩溃
《魔兽世界》正式服及经典怀旧服 (DX12) 开启光追后可能出现树阴影闪烁
《动物园之星 2》(DX12) 修改耐力游戏设置后可能发生应用崩溃
英特尔 Graphics Software 相关问题：
共享 GPU 内存覆盖功能可能无法显示分配给 GPU 的实际共享内存值
性能页面中部分指标可能显示错误数值
性能调校功能当前处于 Beta 测试阶段，在多 GPU 场景下，性能调校页面可能会尝试一次性对多个设备应用更改，而非根据 GPU 选择器单独应用
本次驱动适用于 Windows 10 64-bit 及多个版本的 Windows 11 64-bit 操作系统，覆盖英特尔 Arc A 系列 / B 系列独立显卡、英特尔 Core Ultra 1/2/3 代集成 Arc 核显的处理器等产品。
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