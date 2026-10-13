英特尔 Arc 显卡驱动 32.0.101.9150 WHQL 发布：支持多款新游戏，大幅提升性能

新增支持全新发布的《使命召唤：现代战争 4》和即将发售的《动物园之星 2》两款游戏

英特尔 Core Ultra Series 3 集成 Arc GPUs ，对比 31.0.101.9034 版本驱动，《F1 25》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 5%

《怪物猎人：崛起》(DX12) 在 1440p 高画质下平均 FPS 最高提升 6%

《阿凡达：潘多拉边境》(DX12) 在 1440p 高画质下平均 FPS 最高提升 6%

《刺客信条：影》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 18%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 12%

《刺客信条：英灵殿》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 8%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 11%

《地狱之刃 2：塞娜的传说》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 6%

《生化危机 8：村庄》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 31%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 29%

《Strange Brigade》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 16%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 13%