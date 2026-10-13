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英特尔 Arc 显卡驱动 32.0.101.9150 WHQL 发布：支持多款新游戏，大幅提升性能

2026/10/13 9:51:07 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 13 日消息，英特尔 Graphics Software 32.0.101.9150 显卡驱动（适用于 Arc）今日发布，版本为 WHQL 认证正式版。

IT之家附官方公告链接：https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/download/785597/intel-arc-graphics-windows.html

新游戏支持与性能优化

  • 新增支持全新发布的《使命召唤：现代战争 4》和即将发售的《动物园之星 2》两款游戏

  • 英特尔 Core Ultra Series 3 集成 Arc GPUs ，对比 31.0.101.9034 版本驱动，《F1 25》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 5%

  • 英特尔 Arc B-series 独立显卡，对比 31.0.101.9034 版本驱动：

    • 《阿凡达：潘多拉边境》(DX12) 在 1440p 高画质下平均 FPS 最高提升 6%

    • 《怪物猎人：崛起》(DX12) 在 1440p 高画质下平均 FPS 最高提升 6%

  • 英特尔 Core Ultra Series 2 集成 Arc GPUs ，对比 31.0.101.9034 版本驱动：

    • 《刺客信条：影》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 18%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 12%

    • 《刺客信条：英灵殿》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 8%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 11%

    • 《地狱之刃 2：塞娜的传说》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 6%

    • 《生化危机 8：村庄》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 31%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 29%

    • 《Strange Brigade》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 16%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 13%

    • 《最后生还者第二部复刻版》(DX12) 在 1080p 中等画质下平均 FPS 最高提升 7%，1080p 高画质下平均 FPS 最高提升 5%

问题修复

  • 英特尔 Core Ultra Series 3 集成 Arc GPUs ：

    • 修复了《风暴之门》(DX12) 启动时可能出现黑屏的问题

    • 修复了 Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 使用扩展预设时可能发生应用崩溃的问题

  • 英特尔 Arc B-Series 独立显卡：

    • 修复了《风暴之门》(DX12) 启动时可能出现黑屏的问题

    • 修复了 Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 使用扩展预设时可能发生应用崩溃的问题

  • 英特尔 Arc A-Series 独立显卡：

    • 修复了系统从睡眠或休眠恢复后鼠标指针可能不显示的问题

    • 修复了《风暴之门》(DX12) 启动时可能出现黑屏的问题

    • 修复了 Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 使用扩展预设时可能发生应用崩溃的问题

  • 英特尔 Core Ultra Series 2 集成 Arc GPUs ：

    • 修复了《风暴之门》(DX12) 启动时可能出现黑屏的问题

    • 修复了《基石》 (OpenGL) 启动时可能发生应用崩溃的问题

    • 修复了 Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 使用扩展预设时可能发生应用崩溃的问题

  • 修复了英特尔 Graphics Software 在系统设置页面显示错误 PCIe 版本号的问题

已知问题

  • 英特尔 Core Ultra Series 3 集成 Arc GPUs ：

    • 《四海兄弟：故乡》(DX12) 在游戏过程中可能发生应用崩溃

    • 《STALZONE》(DX12) 在教程结束后可能发生应用崩溃

    • 《魔兽世界》正式服及经典怀旧服 (DX12) 开启光追后可能出现树阴影闪烁

    • 《动物园之星 2》(DX12) 修改耐力游戏设置后可能出现间歇性应用崩溃

  • 英特尔 Arc B-Series 独立显卡：

    • 《暗区突围：无限》(DX12) 开启地形表面细分时可能发生应用崩溃

    • 《STALZONE》(DX12) 在教程结束后可能发生应用崩溃

    • 《魔兽世界》正式服及经典怀旧服 (DX12) 开启光追后可能出现树阴影闪烁

    • PugetBench for Davinci Resolve Studio 运行基准测试时可能出现间歇性应用崩溃，官方建议在 PugetBench 基准测试设置中将超时滑块调整为 1500 秒或更高，以等待测试完成

  • 英特尔 Arc A-Series 独立显卡：

    • 《暗区突围：无限》(DX12) 开启地形表面细分时可能发生应用崩溃

    • 《STALZONE》(OpenGL) 在教程结束后可能发生应用崩溃

    • 《魔兽世界》正式服及经典怀旧服 (DX12) 开启光追后可能出现树阴影闪烁

    • 《怪物猎人：荒野》(DX12) 在游戏过程中可能发生应用崩溃

    • 《战争机器：E-Day》(DX12) 性能可能低于预期

    • PugetBench for Davinci Resolve Studio 运行基准测试时可能出现间歇性应用崩溃，官方建议在 PugetBench 基准测试设置中将超时滑块调整为 1500 秒或更高，以等待测试完成

  • 英特尔 Core Ultra Series 2 集成 Arc GPUs ：

    • 《EA SPORTS FC 27》(DX12) 在部分 Series 2 平台上可能发生应用崩溃

    • 《战争机器：事变日》(DX12) 在部分 Series 2 平台上性能可能低于预期

    • 《STALZONE》(OpenGL) 在教程结束后可能发生应用崩溃

    • 《魔兽世界》正式服及经典怀旧服 (DX12) 开启光追后可能出现树阴影闪烁

    • 《动物园之星 2》(DX12) 修改耐力游戏设置后可能发生应用崩溃

    • Procyon AI 图像生成基准测试和 AI 文本生成基准测试可能无法完成测试

  • 英特尔 Core Ultra Series 1 集成 Arc GPUs ：

    • 《NBA 2K26》(DX12) 首次启动游戏时可能发生应用崩溃

    • 《战争机器：事变日》(DX12) 性能可能低于预期

    • 《STALZONE》(OpenGL) 在教程结束后可能发生应用崩溃

    • 《魔兽世界》正式服及经典怀旧服 (DX12) 开启光追后可能出现树阴影闪烁

    • 《动物园之星 2》(DX12) 修改耐力游戏设置后可能发生应用崩溃

  • 英特尔 Graphics Software 相关问题：

    • 共享 GPU 内存覆盖功能可能无法显示分配给 GPU 的实际共享内存值

    • 性能页面中部分指标可能显示错误数值

    • 性能调校功能当前处于 Beta 测试阶段，在多 GPU 场景下，性能调校页面可能会尝试一次性对多个设备应用更改，而非根据 GPU 选择器单独应用

本次驱动适用于 Windows 10 64-bit 及多个版本的 Windows 11 64-bit 操作系统，覆盖英特尔 Arc A 系列 / B 系列独立显卡、英特尔 Core Ultra 1/2/3 代集成 Arc 核显的处理器等产品。

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关键词：英特尔显卡驱动

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