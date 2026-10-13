88W 大功率 + LDAC 解码：漫步者 S880 MKII 有源音箱 851 元 6 期免息

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漫步者 S880 MKII HIFI 有源 2.0 音箱发售于 2024 年 5 月 28 日，官方定价 1199 元。

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这款音箱主打“88W 功率 + Hi-Res 小金标认证”，采用白色基调箱体，配备 15mm 浅色木纹侧板，号称采用“手工制作高级纹理皮革覆面”。

规格方面，该机配备 2 个 25 芯钛顶高音单元、2 个 3.75 英寸铝盆中低音单元，总功率 88W。

同时搭载蓝牙 5.3 技术，配备 PCM9211 芯片及 XMOS XCore 200 U216 处理器，拥有 Hi-Res 双认证，支持 LDAC 高清解码。

官方同时强调这款音箱拥有“多路音频输入接口”，内置同轴、光纤、 USB-C 接口，同时预留 SUB OUT 低音输出接口，可连接有源低音炮，支持插入检测 / 自动调节音箱分频点。

IT之家整理音箱参数信息如下：

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