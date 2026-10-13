佳明最高端运动腕表：MARQ（Gen 3）系列踪迹曝光

IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体 garminrumors 昨日（10 月 12 日）发布博文，报道称在佳明（Garmin）西班牙、智利和阿根廷官网支持页面，发现了新一代高端运动腕表 MARQ（Gen 3）的踪迹。

在西班牙官网“Garmin Explore 应用兼容设备”列表中，MARQ (Gen 3) 与初代 MARQ、MARQ (Gen 2) 并列出现。除兼容性页面外，涉及配件安全连接、为手表添加天气地点的两篇支持文章也出现了该名称。

IT之家援引博文介绍，MARQ 是佳明定位最高的腕表产品线，通常在 Fenix 硬件基础上加入五级钛金属、蓝宝石镜面和陶瓷表圈等更高级材质与设计。

MARQ (Gen 2) 于 2022 年 10 月 11 日发布，距今已约四年；按照佳明以往策略，MARQ 系列通常基于当时的 Fenix 旗舰平台打造，并加入针对飞行员、高尔夫、户外探险等场景的专业功能。

外界普遍推测，MARQ (Gen 3) 将采用 Fenix 9 的传感器、训练与健康功能及处理器平台，同时保留 Athlete、Adventurer、Aviator、Commander、Golfer 等细分版本。

不过，佳明尚未确认发布时间、价格、具体尺寸或硬件配置；目前可确认的仅是新品名称已进入官方支持系统，并支持 Garmin Explore、配件连接与天气地点等功能。

MARQ 的发布日期如下：第二代产品于 2022 年 10 月发布，碳纤维版本于 2023 年 10 月发布，大马士革钢探险家于 2024 年 10 月发布。