欧姆龙拟收购工业电脑制造商 OnLogic，交易价值 6.75 亿美元

IT之家 10 月 13 日消息，OMRON（欧姆龙）日本当地时间今日宣布，拟通过一项“反向三角合并”收购美国工业电脑 (IPC) 制造商 OnLogic 及其母公司 Interlogic。

这笔交易将以全现金形式进行，总价值 6.75 亿美元（IT之家注：现汇率约合 45.26 亿元人民币）。具体方式是欧姆龙在美设立一家特殊目的公司，该公司与 Interlogic 合并，Interlogic 作为存续实体并成为欧姆龙的直接全资子公司，OnLogic 等则将成为欧姆龙的间接子公司。

收购完成后，OnLogic 将继续作为欧姆龙集团内的独立业务运营，保留其直接面向客户的销售模式和现有品牌。OnLogic 首席执行官 Sean Larkin 在内的现有管理团队预计将继续留任。

欧姆龙在其新闻稿中提到，该企业目标将工业自动化部门打造为一项专注于制造现场数字化转型和物理人工智能的业务，与 OnLogic 的整合将助力自身转型。

欧姆龙希望将 OnLogic 的 IPC 与其高精度控制技术相结合，加速下一代物理 AI 平台的开发；通过整合销售渠道扩展欧姆龙本身和 OnLogic 在对方优势市场的存在；结合双方专长共同开发解决方案。