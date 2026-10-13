2488 → 1724 元，华为 WATCH GT 6 Pro 智能手表 7 折起国补新低

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HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46mm 开售于 2025 年 10 月开售，定价 2488 元起。

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据介绍，HUAWEI WATCH GT 6 Pro 仅有 46mm 款，配备 1.47 英寸屏幕，面积比上一代大 5.5%，全系列峰值亮度达 3000 尼特，户外显示更清晰。相比普通版本，Pro 版用料更高端，采用蓝宝石玻璃、航空级钛合金和纳米微晶陶瓷后盖，提供棕色、钛色和黑色款，续航同样可达 21 天。

全系机型搭载全新的向日葵定位系统，官方称可提供更可靠的配速、距离和海拔数据。四种户外运动模式（骑行、越野跑、高尔夫、滑雪）也得到增强，并新增虚拟功率计功能。搭载全新高量程 IMU 传感器，手表能自动检测意外跌倒，并提示是否需要求助；如有需要，将通过蓝牙与手机连接，手表替你拨打急救电话或通知紧急联系人。

HUAWEI WATCH GT 6 Pro 智能手表还支持支付宝碰一碰支付、腕上星闪车钥匙、蓝牙接打手机电话、手表实况窗、交通卡、音乐播放、第三方 App 安装使用等。

IT之家附华为 WATCH GT 6 Pro 智能手表核心亮点如下：

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