美国核反应堆开始陆续接入 AI

IT之家 10 月 13 日消息，核能行业历来是非常谨慎且极力规避风险的行业，因为事故或失误可能带来灾难性后果，按照常理来说并不适合部署未知风险的新技术，然而现实却讲述了一个截然不同的故事。

据 IEEE Spectrum 上周报道，多家公司已开始为核电提供 AI 解决方案。今年来，几乎所有 94 座美国核反应堆都获得了将 AI 整合进运营的机会，且大多数都接受了部署。

今年八月，总部位于美国加利福尼亚的 Atomic Canyon 公司推出了 NIVA 核工业虚拟助手，该系统与核工业团体合作开发。该虚拟助手曾在 Constellation Energy 运营的核电厂进行试点，现已供美国所有反应堆使用。

与此同时，面向核能的 AI 初创公司 Nuclearn 表示，其产品已与 65 个以上的美国合作伙伴合作，其中包括许多传统核电厂，同时也与致力于先进小型核反应堆开发的 NuScale Power Corp. 进行了整合。

微软和英伟达合作开展了一个项目，旨在将 AI 应用于“核电站的全生命周期，涵盖场地许可、设计、建设及连续运营”。

Nuclearn 首席财务官兼联合创始人 Jerrold Vincent 表示，AI 在核能领域快速采用的原因有两个：

首先， 那些将未来寄托在 AI 上的人实际上也热衷于核能 ，因为要为数据中心提供更多电力。

其次，AI 也非常适合解决核工业一些最紧迫的问题。许多使反应堆难以运营的原因 —— 复杂的法规，以及复杂的管理和维护系统 —— 正是 AI 擅长的任务。

报道称，目前核反应堆的主要产出（除了电力）是文书工作。核电厂会制作大量文件以证明合规性，并记录对任何潜在问题的反应，Nuclearn 的 AI 产品会帮助核电厂更高效地搜索大量数据库，从而更快地向美国政府提交文件，或查明过去某个问题是如何被解决的，可以看作是核能的 ChatGPT。

IT之家从报道获悉，还有一个主要推手是核能行业知识的断代问题，随着美国实体产业停滞，进入核能领域的科学家或技术人员越来越少，结果就是美国核电行业拥有一支技术娴熟但数量迅速减少的劳动力。为了复兴核能行业，一个能够搜索核能行业数十年来积累经验的 AI 就是不可或缺的。当 Atomic Canyon 公司于 2025 年拿下 NIVA 合同后，第一步就是从核能监管委员会下载 5,300 万页公开数据，用于训练模型，了解核能的运营、术语和相关法规。

不过，Atomic Canyon 公司 CEO Trey Lauderdale 认为，无论短期还是长期来看，AI 都不会围绕核电厂运营做出决策，因为这涉及监管、风险。“你不希望机器做出可能影响行动的决策。所以，我相信人类会在非常非常长的时间里参与核电厂运营。”