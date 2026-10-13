Getty Images（盖蒂图片社）计划通过破产重组私有化退市

IT之家 10 月 13 日消息，视觉内容创作与交易平台 Getty Images（盖蒂图片社）当地时间本月 12 日宣布，该企业计划通过破产重组程序实现私有化退市，公司已与主要利益相关方就具体条款达成一致。

Getty Images 表示，此次重组是一项在保持运营实力的同时处理非经营性法律责任的流程。重组程序对公司运营、员工、捐助者、合作伙伴、客户或供应商均无影响，付款预计将照常进行。本次重组预计将在年内完成。

根据协议，盖蒂家族成员及其部分关联实体、科赫关联公司承诺投资至多 5.33 亿美元的新股权；持有公司 83.5% 无担保债券的债券持有人同意通过赎回 2.7 亿美元未偿高级无担保债券大幅减少未偿债务；持有公司约 89% 担保债券和定期贷款的持有人，以及 100% 循环信贷额度的贷款人同意降低公司担保债务的利息支出并延长债务到期日。