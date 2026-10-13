Getty Images（盖蒂图片社）计划通过破产重组私有化退市

IT之家 10 月 13 日消息，视觉内容创作与交易平台 Getty Images（盖蒂图片社）当地时间本月 12 日宣布，该企业计划通过破产重组程序实现私有化退市，公司已与主要利益相关方就具体条款达成一致。
Getty Images 表示，此次重组是一项在保持运营实力的同时处理非经营性法律责任的流程。重组程序对公司运营、员工、捐助者、合作伙伴、客户或供应商均无影响，付款预计将照常进行。本次重组预计将在年内完成。
根据协议，盖蒂家族成员及其部分关联实体、科赫关联公司承诺投资至多 5.33 亿美元的新股权；持有公司 83.5% 无担保债券的债券持有人同意通过赎回 2.7 亿美元未偿高级无担保债券大幅减少未偿债务；持有公司约 89% 担保债券和定期贷款的持有人，以及 100% 循环信贷额度的贷款人同意降低公司担保债务的利息支出并延长债务到期日。
延伸阅读
IT之家此前报道，Getty Images 在 2025 年报告亏损 2.061 亿美元。本月初该公司在证券文件中披露，已收到因股价跌破 1 美元而被纽约证券交易所退市的计划通知。
根据协议，盖蒂计划通过“预打包”（prepackaged）的第 11 章破产申请，寻求法院对重组方案的批准，并预计在 2026 年年底前完成重组。盖蒂表示，重组过程中将从科赫获得至多 1.43 亿美元融资，加上持续经营产生的现金，公司将继续正常运营。其截至 2026 年 6 月 30 日的季度净亏损约为 8580 万美元。
在 AI 对业务的影响方面，Getty Images 于 2026 年 6 月 21 日宣布与 OpenAI 达成展示合作，将公司获得授权的内容库引入 ChatGPT 的搜索与发现体验。Getty Images CEO Craig Peters 表示，高质量的授权视觉内容能让 AI 驱动的搜索与发现更实用、更可信。
值得一提的是，Getty Images 曾于 2025 年 1 月 7 日宣布与另一家图库巨头 Shutterstock 达成合并协议，计划组建企业价值约 37 亿美元的新公司，以应对生成式 AI 对图库行业的冲击。IT之家 2026 年 7 月 7 日报道称，由于英国竞争与市场管理局（CMA）阻挠，Getty Images 已向 Shutterstock 发出书面通知，终止双方合并协议。