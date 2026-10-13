特斯拉自动驾驶出租车因学区超速遭 NHTSA 调查，涉及约 1000 台车辆

IT之家 10 月 13 日消息，特斯拉在美国再度迎来一轮联邦监管审查，本次调查的缘由是指控其自动驾驶出租车在活跃学区路段超速。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）于当地时间 2026 年 10 月 9 日启动了一项缺陷请愿调查，涉及约 1000 台特斯拉车辆，包含 Model Y 与 Cybercab。

本次调查源自 9 月 23 日提交的一份请愿书，该请愿书指控特斯拉自动驾驶系统（ADS）无法遵守学区的限速规定。请愿人提供了三段视频作为违规证据。

NHTSA 表示，目前一共确认四起相关事件，其中一起是提交给该机构的正式投诉，另外三起是社交媒体上曝光的相关记录。

值得重点说明的是，所有上报事件均未引发碰撞、人员受伤或死亡事故。

这项调查目前尚处于初期阶段。NHTSA 还没有判定特斯拉软件存在安全缺陷，该机构正在审核证据，之后再决定是否启动正式调查。

这并非特斯拉自动驾驶技术唯一面临的监管事项。NHTSA 还在单独审查 Cybercab 的自我认证所依托的技术资料。这款车型没有传统方向盘与踏板。

就在这项最新调查开展之际，特斯拉持续将自动驾驶出租车业务拓展至得州奥斯汀以外区域，今年早些时候已经落地达拉斯和休斯顿，Cybercab 也即将在达拉斯上线载客服务。

特斯拉也在持续扩大奥斯汀本地车队规模，近期该公司透露，在奥斯汀投入运营的 Cybercab 数量已达到 300 台。

IT之家注意到，并非只有特斯拉被质疑自动驾驶车辆在学校周边路段的表现，Waymo 也曾因校车相关事件与低速限速区域的问题，受到美国联邦监管部门审查。